Recriação de pênis 'do zero' pelo SUS; entenda a técnica que pode devolver vida sexual ativa

Um técnica inovadora, criada pela equipe do chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o médico Ubirajara Barroso, promete recriar o pênis "do zero" e devolver vida sexual ativa aos seus pacientes. Ao total, sete pessoas já passaram pela "Mobilização Total dos Corpos" (TCM na abreviação em inglês) por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O último paciente a realizar o procedimento foi João (nome fictício), de 61 anos, que foi acertado por um tiro na virilha que decepou parte do seu pênis. O acidente ocorreu quando o fazendeiro foi descobrir se alguém estava tentando entrar na sua casa, localizada na zona rural baiana. No entanto,teve um final feliz em setembro deste ano, quando João realizou a cirurgia de reconstrução peniana desenvolvida pelo urologista brasileiro.

Segundo o especialista, apenas parte do pênis fica para fora do corpo, tendo uma extensão, não visível, dentro do homem. Ou seja, a parte que pode ser vista corresponde a apenas 2/5 do órgão, enquanto os outros 3/5 ficam fixos na bacia, garantindo a ereção.

Entenda o processo

Conforme informações da CNN Brasil, a ideia do urologista é simples, ele apenas puxa a parte interna para fora. "O que nós fazemos na cirurgia é destacar essa porção do corpo cavernoso do osso e levar tudo para a superfície. É como um iceberg: tem uma porção pequena acima da água e uma grande porção abaixo da água. O pênis pequeno é só a ponta desse iceberg, então nós retiramos a parte de 'dentro da água' e colocamos na superfície", disse Ubirajara Barroso.

A primeira vez que o especialista comprovou o funcionamento da técnica foi em 2019, quando aos oito meses, um menino teve seu pênis arrancado por um cachorro, em Itapicuru, a cerca de 215 km de Salvador. Com o pênis amputado, a mãe do garoto foi aconselhada a realizar uma cirurgia de redesignação sexual do bebê, o que foi recusado por ela.

Já por volta dos 11 anos de idade, o garoto teve sua uretra recuperada quando passou pela primeira cirurgia, que utilizava uma técnica anterior ao TCM. "Fizemos uma espécie de enxerto de pele para que ele tivesse o aspecto de uma genitália masculina", explicou o médico.

Quando o paciente completou 18 anos, Barroso teve a ideia de utilizar o tecido peniano já existente para criar um pênis, que foi do zero a oito cm. "Ele garante que sente prazer na masturbação e em breve deve tentar penetração, pois soube que está 'engatilhando' um namoro", revelou.

Outros casos

O segundo a passar pela técnica foi um homem com transtornos psiquiátricos. Em um surto psicótico, ele arrancou o próprio pênis, sobrando apenas oito centímetros. Anos da crise e já em controle, o rapaz procurou o médico para tentar recuperar o órgão.

Atualmente, depois de realizar o procedimento, ele possui um pênis com 12,5 centímetros. "Esse também se masturba tranquilo, diz que é como antes e está supercontente", resumiu o médico.

A técnica também foi eficaz em um homem casado que sofreu de câncer no pênis e perdeu quatro centímetros do órgão. Após a cirurgia, o rapaz ficou com cerca de 11,5 centímetros e já retomou a vida sexual. "Ele está penetrando inclusive por cima da parceira, que é uma penetração difícil por ter uma angulação maior. Ou seja, não é apenas o coito com uma mulher ‘por cima’, que é mais fácil, mas com ele por cima", contou o criador da técnica.

O quarto a realizar a cirurgia foi um caso de micropênis, já o quinto procedimento foi feito em um paciente gaúcho, de Porto Alegre. Na época, Ubirajara fez a técnica em conjunto com um colega. O homem ganhou cerca de oito centímetros após a cirurgia.

Já o sexto teve um processo modificado: no lugar de retirar a parte interna do pênis, foi retirada a parte interna do clitóris. "Por incrível que pareça, a anatomia do clitóris é idêntica à anatomia do pênis, tem os mesmos corpos cavernosos cilíndricos, só que menor. É como um pênis miniatura, meio que dobrado nele próprio”, explicou ele. O último a passar pela técnica foi João - citado anteriormente.

Aumento do pênis

Mesmo que a técnica consiga aumentar e até engrossar o pênis, Ubirajara Barroso só pretende realizar o procedimento para diagnósticos de micropênis, câncer peniano, mutilação ou redesignação de gênero, pois a maioria dos homens que acredita ter pênis pequeno, normalmente, não tem. "Esses casos nunca foram tratados de maneira a ganhar significativamente no tamanho, mas na vida pessoal”, detalhou.

