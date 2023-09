Profissionais de enfermagem paralisam serviços nesta terça-feira, em Belém

Teve início na manhã desta terça-feira (26) a paralisação dos profissionais de enfermagem, em Belém. Um grupo da categoria se reúne em frente ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na 14 de março, onde cobram o recebimento do novo piso salarial que havia sido combinado e divulgado pelo Ministério da Saúde. Segundo os manifestantes, até a realização de uma nova reunião com as autoridades municipais, que deve ocorrer na próxima quinta-feira (28), permanecerão em estado de greve.

VEJA MAIS

Os profissionais de diversos níveis, como auxiliar, assistente e enfermeiros graduados, já haviam realizado um ato de protesto na tarde da última segunda-feira (25), em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), cobrando do órgão o recebimento do novo piso salarial da categoria.