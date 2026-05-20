Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Prescrição de '3h de b*ceta' em suposta receita é investigada por Secretaria de Saúde

De acordo com as investigações, o crime pode estar associado à falsidade ideológica, falsificação de documento e uso indevido de identificação profissional

Victoria Rodrigues
fonte

O caso está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma suposta receita médica viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (19), após conter a prescrição de "3h de b*uceta" na receita, o que pode indicar falta de profissionalismo dentro de uma unidade hospitalar. O episódio se tornou público no dia 6 de maio e, de acordo com a imagem, o documento teria sido emitido em unidade básica de saúde (UBS) do município de Alagoinha, em Pernambuco.

Por enquanto, a Secretaria de Saúde de Alagoinha (PE) busca investigar o caso do suposto paciente que teria recebido a prescrição médica, a fim de apurar possíveis crimes. Entre as infrações que podem estar por trás do registro, estão: falsidade ideológica, falsificação de documento e uso indevido de identificação profissional, além da probabilidade de montagem ou edição da fotografia antes dela ter sido publicada na internet.

No Instagram, a Secretaria de Saúde publicou uma nota sobre o caso. “A secretaria, no exercício de suas atribuições legais e estrita observância aos princípios da legalidade, moralidade, transparência e ética administrativa, vem, por meio desta, prestar esclarecimentos acerca do documento que simula receita médica, como linguagem inadequada e dissociada de prescrição médica, cujo conteúdo não reflete as diretrizes", escreveu.

image Na parte inferior da receita, estava escrito: "Por 3 meses, se necessário (Obs.: bem molhadinha)". (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

VEJA MAIS

image Médico que receitou videogame e sorvete para menino de 9 anos doente é readmitido pela Prefeitura
Durante a consulta, o médico prescreveu amoxicilina, ibuprofeno, dipirona, prednisolona e acetilcisteína, além de "sorvete de chocolate duas vezes por dia, mais FreeFire diário"

image Kourtney Kardashian diz que médico 'receitou' beber sêmen do marido para engravidar
O médico indicou o método inusitado para auxiliar no processo da Kardashian. A "dica" foi compartilhada durante o episódio do reality show da família divulgado nesta quinta-feira (26)

image Automedicação: prática comum que pode agravar doenças e levar à dependência de remédios
Especialistas orientam sobre o uso consciente de medicações e a importância da prescrição médica para evitar complicações

A assinatura não seria da profissional que aparece na receita médica

De acordo com as investigações, a assinatura e o carimbo da suposta médica não foram realizados pela profissional e, por isso, há indícios de uso indevido de seu nome por terceiros. E, até o momento, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren/PE) informou que ainda não recebeu a denúncia formal nem a comunicação oficial sobre o caso da receita médica, segundo informações do portal Metrópoles.

“O referido documento não foi devidamente validado pela profissional técnica constante no carimbo aposto, não possuindo, portanto, assinatura que comprove sua autoria, responsabilidade ou concordância com o conteúdo exposto. Esclarece-se ainda que o uso do carimbo constante no documento não foi realizado pela profissional responsável, tampouco contou com sua anuência ou participação”, concluiu a secretaria de saúde.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

secretaria de saúde

investigação

médico

paciente

ubs
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda