Por que não pode arrancar dente de leite? Conheça os riscos e como agir

Arrancar dente de leite com linha é um costume antigo que ainda desperta curiosidade entre pais e crianças. No entanto, apesar de parecer uma forma prática de apressar a troca de dentição, o hábito pode causar prejuízos à saúde bucal infantil.

De acordo com a dentista Bruna Conde, cada dente tem um tempo natural para cair, e respeitar esse processo é essencial para evitar complicações. "Quando forçamos a saída do dente antes do momento adequado, podemos causar traumas desnecessários à criança e interferir no processo natural de desenvolvimento da dentição", explica a especialista.A remoção, segundo ela, só deve ocorrer quando o dente está realmente pronto para sair ou em situações específicas avaliadas e acompanhadas por um cirurgião-dentista.

Riscos de arrancar dente de leite antes da hora

Forçar a saída de um dente de leite sem orientação profissional pode causar uma série de problemas. Entre os principais riscos estão:

Sangramento intenso ;

; Dor aguda ;

; Infecções no local;

no local; Trauma psicológico associado à dor, que pode gerar medo do dentista.

A dentista alerta ainda que a queda precoce pode afetar a posição dos dentes permanentes. "Quando o dente é retirado antes da hora, o espaço pode se alterar, dificultando a erupção correta do dente definitivo e favorecendo problemas de alinhamento no futuro", explica Bruna Conde.

Se após uma tentativa caseira a criança apresentar dor intensa, sangramento que não cessa ou sinais de infecção — como inchaço e febre —, a orientação é procurar atendimento odontológico imediatamente. Somente o profissional poderá avaliar a situação e indicar o tratamento adequado.

O que fazer quando o dente de leite está mole

Quando o dente de leite começa a amolecer, é comum que pais e filhos fiquem ansiosos para ver o novo sorriso surgir. No entanto, o ideal é ter paciência e permitir que o processo aconteça naturalmente.

"Podemos orientar a criança a movimentar o dentinho com a língua, manter uma boa higiene bucal escovando com cuidado e oferecer alimentos mais firmes, como maçã e cenoura, que ajudam na mastigação natural", recomenda Bruna Conde.

Além de estimular a mobilidade natural do dente, o processo contribui para que a criança participe ativamente dessa fase sem dor ou medo.

Caso o dente esteja muito mole e provoque desconforto, a dentista reforça: "O ideal é que a remoção seja feita por um profissional, de forma segura e indolor." Dessa forma, o momento da troca dentária se torna tranquilo e sem riscos à saúde da criança.