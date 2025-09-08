Por que Bolsonaro pediu liberação? Entenda a condição de pele do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para realizar um procedimento cirúrgico dermatológico no próximo domingo (14/9), no Hospital DF Star, em Brasília. A solicitação foi feita pela defesa ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento do ex-presidente.

Segundo o pedido, Bolsonaro precisa remover um nevo melanocítico no tronco, lesão cutânea popularmente conhecida como pinta ou mancha. O procedimento será feito em regime ambulatorial, com alta no mesmo dia, e está sendo solicitado mesmo com o ex-presidente monitorado por tornozeleira eletrônica desde julho, medida imposta pelo próprio STF.

Desde 18 de julho, Bolsonaro está monitorado por uma tornozeleira eletrônica, após violar medidas cautelares impostas pelo STF. A decisão de submetê-lo à vigilância ocorreu após a identificação de ações que teriam desrespeitado as restrições judiciais. A tornozeleira faz parte das sanções no âmbito do julgamento que o ex-presidente enfrenta por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, junto com outros sete réus.

Apesar do monitoramento, Bolsonaro pode solicitar liberações temporárias, mediante autorização judicial, como no caso desta cirurgia dermatológica.

O que é o nevo melanocítico que Bolsonaro vai remover?

De acordo com laudo médico assinado pelo cirurgião Claudio Birolini, trata-se de uma lesão benigna, mas que exige monitoramento dermatológico. Os nevos melanocíticos são pintas formadas pela proliferação de melanócitos (células produtoras de pigmento) e podem surgir desde o nascimento ou ao longo da vida.

A maioria dos nevos são inofensivos, mas mudanças em tamanho, formato, coloração ou textura podem levantar suspeitas e indicar a necessidade de remoção preventiva, como no caso do ex-presidente.

O médico também reforça que, embora raramente evoluam para melanoma (câncer de pele), a remoção é indicada quando há alterações visuais ou clínicas.

Como é feita a cirurgia?

A remoção de nevo melanocítico é considerada um procedimento simples, feito com anestesia local, poucos pontos e recuperação rápida. A previsão é de que Bolsonaro receba alta médica no mesmo dia, sem necessidade de internação prolongada.