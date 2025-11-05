Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Pode tomar remédio com café? Veja quais medicamentos devem ser evitados ao beber cafeína

O consumo de café pode reduzir a eficácia de tratamentos para tireoide e osteoporose ou potencializar efeitos colaterais de analgésicos e antidepressivos

Jennifer Feitosa
fonte

Cafeína e remédios: veja 5 medicamentos que têm absorção alterada pelo café (Freepik)

O café, uma das bebidas mais consumidas globalmente, é frequentemente ingerido pela manhã para fornecer energia. No entanto, o consumo da cafeína presente no café pode interagir de forma significativa com diversos medicamentos, reduzindo a sua eficácia ou potencializando efeitos colaterais perigosos. Essa interação acontece em diferentes sistemas do corpo, como o digestivo e o nervoso central, e exige atenção especial de quem faz uso de substâncias como antidepressivos, analgésicos ou remédios para tireoide. Saiba quais são os riscos e as recomendações médicas para evitar complicações. As informações são de Dipa Kamdar, professora em Prática Farmacêutica na Universidade de Kingston.

De antidepressivos a comprimidos para resfriado, ingerir cafeína será muito mais que uma simples revitalização. Os chás também possuem cafeína, mas em menor quantidade, e não têm o mesmo efeito que o café em quem o consome.

Remédios para gripe

A cafeína é conhecida por ser um estimulante que acelera o sistema nervoso central. Medicamentos para gripe e resfriado, como o Sudafed, contêm pseudoefedrina, um descongestionante que também é um estimulante.

  • Nervosismo;
  • Inquietação;
  • Dores de cabeça;
  • Frequência cardíaca acelerada;
  • Insônia.

Muitos medicamentos já incluem cafeína, o que torna o risco ainda maior. Segundo pesquisas, a junção de pseudoefedrina e cafeína aumenta a temperatura corporal e o açúcar no sangue, o que é crucial para pacientes com diabetes e exige atenção.

Os efeitos estimulantes também preocupam na combinação da cafeína com:

  • Medicamentos para TDAH, como anfetaminas;
  • Medicamentos para asma, como a teofilina, que apresenta estrutura química semelhante à cafeína;

A junção pode gerar riscos de efeitos colaterais, como batimentos cardíacos acelerados e distúrbios do sono.

VEJA MAIS

image Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS
Nesta primeira remessa, chegaram 11.978 unidades do remédio

image Fábrica clandestina usava betoneira na produção de remédio para emagrecer
A operação "Panaceia" realizou 29 prisões e fechou quatro fábricas

image Pele 'soltou' do corpo: Mulher é colocada em coma após reação a ibuprofeno
Aleshia Rogers desenvolveu síndrome rara e recebeu a informação de que tinha apenas 3% de chance de sobrevivência

Medicamentos para tireoide

O café da manhã pode atrapalhar quem faz tratamento para hipotireoidismo e utiliza levotiroxina, um medicamento consideravelmente sensível. Alguns estudos (Fonte: Citar no texto) apontam uma redução de 50% da absorção de levotiroxina se o café for ingerido logo em seguida.

A movimentação dos alimentos e resíduos pelo trato digestivo é acelerada devido à cafeína, o que restringe a absorção do remédio. O estômago pode estar ligado a isso, dificultando a absorção pelo organismo. Tais efeitos diminuem a biodisponibilidade do medicamento, ou seja, apenas uma pequena parte chega à corrente sanguínea, onde é necessária. Isso ocorre principalmente com a levotiroxina e em menor quantidade com formulações líquidas.

A ineficácia na absorção do medicamento durante o tratamento pode levar a sintomas como:

  • Fadiga;
  • Ganho de peso;
  • Constipação.

Outros medicamentos para osteoporose também exigem estômago vazio de 30 a 60 minutos antes de ingerir algo, como:

  • Bifosfonatos;
  • Alendronato;
  • Risedronato.

Antidepressivos e antipsicóticos

A mistura de cafeína com remédios para saúde mental pode ser mais intensa, especialmente para alguns Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), como sertralina e citalopram (para tratar depressão, ansiedade e outras condições psiquiátricas).

Estudos laboratoriais indicam que esses medicamentos podem perder a eficácia ao terem contato no estômago.

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs), como amitriptilina e imipramina, são processados pela enzima hepática CYP1A2. A cafeína também é processada por essa enzima, e as duas composições entram em disputa, o que pode levar ao aumento dos efeitos colaterais.

A clozapina, um antipsicótico, também é processada pelo CYP1A2. Ingerir duas a três xícaras de café pode gerar sonolência, confusão ou outros problemas, já que a cafeína aumenta em 97% os níveis sanguíneos da clozapina.

Analgésicos

Analgésicos como paracetamol ou aspirina podem conter cafeína, e a venda é livre. O café pode auxiliar na absorção desses medicamentos, pois acelera o esvaziamento gástrico, tornando o ambiente mais ácido, e a aspirina tem maior absorção.

Apesar da ajuda, a cafeína também aumenta os riscos de efeitos colaterais, como:

  • Irritação estomacal;
  • Sangramento.

O problema se agrava se misturado com outras fontes de cafeína. Mesmo que não haja casos documentados oficialmente, é recomendado ficar atento.

Medicamentos para o coração

A cafeína tende a aumentar a frequência arterial e a frequência cardíaca, normalmente entre 3 a 4 horas após o consumo. Aqueles que utilizam medicamentos para controlar ritmos cardíacos irregulares (arritmias) ou para medir pressão arterial podem ter os efeitos esperados neutralizados pelo remédio.

Essas pessoas não devem excluir o café de suas vidas, mas sim monitorar a ingestão da bebida e verificar seus sintomas, considerando também a opção descafeinada.

Dicas de prevenção: o que fazer para evitar riscos

Embora o café faça parte da sua rotina diária, você deve ficar atento, pois ele é um composto químico forte que influencia no processamento do medicamento no seu corpo.

Ao tomar levotiroxina ou bifosfonatos, você precisa:

  • Tome de estômago vazio com água;
  • Espere 30 a 60 minutos antes de beber café ou tomar café da manhã.

Aos que se medicam com remédios para gripe, resfriado, tratamentos para asma ou TDAH, tenha cautela, pois a cafeína tende a aumentar os efeitos colaterais. E converse com um médico sobre o seu uso da cafeína, caso você faça uso de antidepressivos, antipsicóticos ou medicamentos para pressão alta.

Reduza a cafeína ou opte pelo descafeinado, caso sinta:

  • Inquietação;
  • Insônia;
  • Palpitações cardíacas;

Cada pessoa reage de uma maneira diferente de acordo com a quantidade de cafeína ingerida. Fique atento ao seu corpo e procure um farmacêutico ou clínico geral caso note algo errado.

Em caso de dúvidas sobre a reação do seu medicamento ao ingerir cafeína, consulte seu farmacêutico ou médico. Uma simples conversa pode evitar complicações, como efeitos colaterais ruins ou a ineficácia do tratamento, permitindo que você aproveite seu café normalmente.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

efeito de remédios
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda