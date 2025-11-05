Pode tomar remédio com café? Veja quais medicamentos devem ser evitados ao beber cafeína

O café, uma das bebidas mais consumidas globalmente, é frequentemente ingerido pela manhã para fornecer energia. No entanto, o consumo da cafeína presente no café pode interagir de forma significativa com diversos medicamentos, reduzindo a sua eficácia ou potencializando efeitos colaterais perigosos. Essa interação acontece em diferentes sistemas do corpo, como o digestivo e o nervoso central, e exige atenção especial de quem faz uso de substâncias como antidepressivos, analgésicos ou remédios para tireoide. Saiba quais são os riscos e as recomendações médicas para evitar complicações. As informações são de Dipa Kamdar, professora em Prática Farmacêutica na Universidade de Kingston.

De antidepressivos a comprimidos para resfriado, ingerir cafeína será muito mais que uma simples revitalização. Os chás também possuem cafeína, mas em menor quantidade, e não têm o mesmo efeito que o café em quem o consome.

Remédios para gripe

A cafeína é conhecida por ser um estimulante que acelera o sistema nervoso central. Medicamentos para gripe e resfriado, como o Sudafed, contêm pseudoefedrina, um descongestionante que também é um estimulante.

Nervosismo;

Inquietação;

Dores de cabeça;

Frequência cardíaca acelerada;

Insônia.

Muitos medicamentos já incluem cafeína, o que torna o risco ainda maior. Segundo pesquisas, a junção de pseudoefedrina e cafeína aumenta a temperatura corporal e o açúcar no sangue, o que é crucial para pacientes com diabetes e exige atenção.

Os efeitos estimulantes também preocupam na combinação da cafeína com:

Medicamentos para TDAH, como anfetaminas;

Medicamentos para asma, como a teofilina, que apresenta estrutura química semelhante à cafeína;

A junção pode gerar riscos de efeitos colaterais, como batimentos cardíacos acelerados e distúrbios do sono.

VEJA MAIS

Medicamentos para tireoide

O café da manhã pode atrapalhar quem faz tratamento para hipotireoidismo e utiliza levotiroxina, um medicamento consideravelmente sensível. Alguns estudos (Fonte: Citar no texto) apontam uma redução de 50% da absorção de levotiroxina se o café for ingerido logo em seguida.

A movimentação dos alimentos e resíduos pelo trato digestivo é acelerada devido à cafeína, o que restringe a absorção do remédio. O estômago pode estar ligado a isso, dificultando a absorção pelo organismo. Tais efeitos diminuem a biodisponibilidade do medicamento, ou seja, apenas uma pequena parte chega à corrente sanguínea, onde é necessária. Isso ocorre principalmente com a levotiroxina e em menor quantidade com formulações líquidas.

A ineficácia na absorção do medicamento durante o tratamento pode levar a sintomas como:

Fadiga;

Ganho de peso;

Constipação.

Outros medicamentos para osteoporose também exigem estômago vazio de 30 a 60 minutos antes de ingerir algo, como:

Bifosfonatos;

Alendronato;

Risedronato.

Antidepressivos e antipsicóticos

A mistura de cafeína com remédios para saúde mental pode ser mais intensa, especialmente para alguns Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), como sertralina e citalopram (para tratar depressão, ansiedade e outras condições psiquiátricas).

Estudos laboratoriais indicam que esses medicamentos podem perder a eficácia ao terem contato no estômago.

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs), como amitriptilina e imipramina, são processados pela enzima hepática CYP1A2. A cafeína também é processada por essa enzima, e as duas composições entram em disputa, o que pode levar ao aumento dos efeitos colaterais.

A clozapina, um antipsicótico, também é processada pelo CYP1A2. Ingerir duas a três xícaras de café pode gerar sonolência, confusão ou outros problemas, já que a cafeína aumenta em 97% os níveis sanguíneos da clozapina.

Analgésicos

Analgésicos como paracetamol ou aspirina podem conter cafeína, e a venda é livre. O café pode auxiliar na absorção desses medicamentos, pois acelera o esvaziamento gástrico, tornando o ambiente mais ácido, e a aspirina tem maior absorção.

Apesar da ajuda, a cafeína também aumenta os riscos de efeitos colaterais, como:

Irritação estomacal;

Sangramento.

O problema se agrava se misturado com outras fontes de cafeína. Mesmo que não haja casos documentados oficialmente, é recomendado ficar atento.

Medicamentos para o coração

A cafeína tende a aumentar a frequência arterial e a frequência cardíaca, normalmente entre 3 a 4 horas após o consumo. Aqueles que utilizam medicamentos para controlar ritmos cardíacos irregulares (arritmias) ou para medir pressão arterial podem ter os efeitos esperados neutralizados pelo remédio.

Essas pessoas não devem excluir o café de suas vidas, mas sim monitorar a ingestão da bebida e verificar seus sintomas, considerando também a opção descafeinada.

Dicas de prevenção: o que fazer para evitar riscos

Embora o café faça parte da sua rotina diária, você deve ficar atento, pois ele é um composto químico forte que influencia no processamento do medicamento no seu corpo.

Ao tomar levotiroxina ou bifosfonatos, você precisa:

Tome de estômago vazio com água;

Espere 30 a 60 minutos antes de beber café ou tomar café da manhã.

Aos que se medicam com remédios para gripe, resfriado, tratamentos para asma ou TDAH, tenha cautela, pois a cafeína tende a aumentar os efeitos colaterais. E converse com um médico sobre o seu uso da cafeína, caso você faça uso de antidepressivos, antipsicóticos ou medicamentos para pressão alta.

Reduza a cafeína ou opte pelo descafeinado, caso sinta:

Inquietação;

Insônia;

Palpitações cardíacas;

Cada pessoa reage de uma maneira diferente de acordo com a quantidade de cafeína ingerida. Fique atento ao seu corpo e procure um farmacêutico ou clínico geral caso note algo errado.

Em caso de dúvidas sobre a reação do seu medicamento ao ingerir cafeína, consulte seu farmacêutico ou médico. Uma simples conversa pode evitar complicações, como efeitos colaterais ruins ou a ineficácia do tratamento, permitindo que você aproveite seu café normalmente.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)