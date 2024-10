Pessoas estão consumindo ovos de tênia para emagrecer rápido, denunciam médicos

Alguns profissionais de saúde estão usando as redes sociais para fazer um alerta sobre um hábito extremamente perigoso que vem sendo aderido por pessoas que buscam emagrecer de maneira rápida. De acordo com eles, estudos apontam que essas pessoas estão ingerindo, propositalmente, pílulas contendo ovos de tênia. Este consumo, no entanto, pode trazer consequências graves à saúde, incluindo danos cerebrais e convulsões potencialmente fatais.

Um dos relatos, do médico Bernard Hsu, especialista em oncologia nos Estados Unidos, foi postado no canal Chubbyemu, no YouTube.

No vídeo, o profissional contou que uma mulher de 21 anos, identificada como "TE", comprou pílulas de ovos de tênia online e começou a notar sintomas preocupantes após emagrecer, como dores abdominais e cólicas. A paciente também disse que encontrou fragmentos do parasita nas fezes, mas decidiu ignorar os sinais.

Ainda de acordo com o médico, semanas depois “TE” começou a apresentar inchaços na pele e, posteriormente, dores de cabeça intensas e lapsos de memória.

Após a realização de exames detalhados, se descobriu que ela possuía lesões no cérebro causadas pelos ovos da Taenia solium, uma espécie de parasita frequentemente encontrado em carne de porco. A infecção levou ao desenvolvimento de nódulos no cérebro, que causaram inchaço e pressão, gerando sintomas neurológicos graves.

Segundo Hsu, alguns pacientes que também consumiram os ovos sofreram cisticercose cerebral e tiveram mudanças de personalidade e disfunção cognitiva por anos antes de detectar o problema. Esse não foi o caso de "TE", que se livrou da tênia que estava no organismo após três semanas de internação.

O que é a Tênia?

A tênia é um parasita intestinal, também conhecida como solitária. Ela pode se alojar no intestino de humanos e outros animais e pode causar uma infecção chamada teníase. Entre os sintomas da doença, pessoas relatam vômitos, diarreia e dores abdominais. Também há alteração de apetite que pode influenciar ainda mais a perda de peso. Com essa consequência em mente, relatos apontam que pessoas buscam a chamada dark web (ou deep web), para comprar ovos do verme.

Apesar de efetiva para o emagrecimento, a prática traz inúmeros riscos à saúde e pode, inclusive, levar à morte.

"Em um ser humano saudável, a perda de peso com dieta e exercícios é fisicamente viável, e isso apresenta muito menos risco do que deixar organismos extras viverem intencionalmente dentro de você", alertou Hsu.

O que é a cisticercose?

Rara no Brasil, a doença é desenvolvida a partir de cistos que surgem quando as larvas da T. solium contaminam porcos e outros animais. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, quando os cistos chegam ao cérebro (neurocisticercose), o paciente pode ter dores de cabeça frequentes, convulsões e confusão mental, sendo uma das principais causas de convulsões em adultos na maioria dos países de baixa renda.

Os sintomas podem ocorrer meses ou anos após a infecção, geralmente quando os cistos começam a morrer. Quando os cistos morrem, o cérebro ou outro tecido ao redor do cisto pode inchar.

Para diagnosticar a doença, é necessária a realização de exames de raios-X e ressonância magnética, que ajudam também no tratamento. O tratamento inclui medicamentos antiparasitários e esteróides para controlar a inflamação no cérebro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)