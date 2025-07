Pesquisa identifica 4 subtipos do autismo; veja quais

Com o propósito de investigar cientificamente os diversos graus de autismo, pesquisadores da Universidade de Princeton (EUA) e da Fundação Simons, conseguiram identificar, por meio de um estudo, quatro subtipos biologicamente e clinicamente do transtorno. Os resultados desta descoberta foram divulgados na última terça-feira (8) na Revista Nature Genetics, considerada uma das maiores no ramo internacional.

Inclinados a desvendarem as diferentes categorias do autismo, os estudiosos utilizaram um modelo computacional avançado e agruparam as 5 mil crianças participantes com base em suas mais de 230 características clínicas, comportamentais e de interação social. Como resultado, toda essa análise de dados classificou o transtorno em quatro grupos principais que possuem perfis genéticos únicos e trajetória de desenvolvimentos divergentes.

Quais são os quatro subtipos do autismo?

Desafios Sociais e Comportamentais

Nesta categoria, foram identificados 37% dos participantes com traços mais fortes do autismo, como: a ansiedade, a depressão, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), dificuldades de interação social e comportamentos repetitivos, mas sem o atraso motor ou na fala.

TEA Misto com Atraso no Desenvolvimento

Já neste subtipo do autismo, foram classificadas 19% das crianças que não possuem ansiedade e nem comportamentos disruptivos, mas que demoram a andar e a falar em um tempo maior que as outras crianças de sua idade.

Desafios Moderados

Nesta categoria, 34% das pessoas apresentaram os sintomas do transtorno de forma mais leve, não apresentando condições psiquiátricas associadas ao autismo e, tanto a fala quanto o andar delas, foram desenvolvidos no tempo esperado para a sua idade.

Amplamente Afetado

Neste subtipo, 10% das pessoas participantes foram identificadas como as mais afetadas com as características do autismo, sendo: ansiedade, depressão, alterações frequentes no humor, atrasos no desenvolvimento, e dificuldades com relação ao comportamento e interação social.

Futuras pesquisas sobre Autismo

Apesar desse estudo revolucionar caminhos para a classificação do autismo, esses subtipos ainda não poderão ser aplicados nos diagnósticos clínicos diários. Enquanto isso, os pesquisadores pretendem continuar investigando se outras condições do neurodesenvolvimento, como TDAH e deficiência intelectual, também podem ser categorizadas em outros subtipos como foram os do autismo.

“Com esses achados, estamos abrindo portas não só para entender melhor o autismo, mas também outras condições complexas e heterogêneas”, revela a coautora da pesquisa, Chandra Theesfeld, gerente de pesquisa do Instituto Lewis-Sigler e da iniciativa Princeton Precision Health.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)