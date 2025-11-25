Capa Jornal Amazônia
Pesquisa associa suco de laranja a menor pressão e inflamação no corpo; veja os benefícios

Estudo de pesquisadores da USP analisa dados da influência do suco de laranja no organismo para uma boa saúde

fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

O consumo diário de suco de laranja pode gerar significativas alterações genéticas no organismo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) analisou a influência da bebida e seus potenciais benefícios para a saúde. A pesquisa, publicada no periódico Molecular Nutrition & Food Research, revelou que a ingestão regular do suco é capaz de modificar o comportamento de aproximadamente 4 mil componentes internos do corpo.

Dentre essas mudanças, foram identificadas alterações em cerca de 1.700 genes e outros elementos cruciais para o equilíbrio do funcionamento orgânico, comprovando a importância do suco de laranja para a saúde.

Detalhes e metodologia do estudo

O experimento contou com a participação de 20 adultos que consumiram 500 ml de suco de laranja natural diariamente, durante um período de 60 dias. O suco utilizado era rico em flavononas, como hesperidina e naringenina, sem a adição de outras substâncias. As flavononas são uma classe de compostos encontrados em plantas, conhecidas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Ao final dos dois meses, os dados coletados apontaram para as profundas alterações na maquinaria genética dos participantes. As modificações observadas sugerem um impacto direto em diversas funções biológicas.

Suco de laranja e a pressão arterial

Um dos achados mais relevantes foi a redução da atividade de genes ligados ao controle da pressão arterial. Esses genes costumam ser mais ativos em indivíduos hipertensos. Quando em alta atividade, esses genes contribuem para a retenção de sódio, estresse oxidativo e inflamação. No entanto, o estudo demonstrou que o consumo diário do suco por dois meses os deixou "desligados".

Este efeito é particularmente importante para pessoas pré-hipertensas ou com hipertensão leve. Os autores destacam que a diminuição do SGK1, em especial, associa-se à prevenção do aumento da pressão arterial.

Benefícios na inflamação e no metabolismo

No sistema inflamatório, o padrão de redução de atividade gênica se repetiu. Vias responsáveis por desencadear a inflamação crônica ligada a obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, tiveram sua atividade diminuída.

Adicionalmente, genes relacionados à formação de gordura, que são geralmente mais ativos em quadros de obesidade, também apresentaram menor atividade. Isso indica um impacto positivo no metabolismo.

Os pesquisadores concluíram que o suco de laranja pode aprimorar a regulação da pressão arterial, o metabolismo de gorduras e a inflamação. Isso ocorre através da modulação da expressão de genes, contribuindo para benefícios cardiovasculares.

Respostas variam conforme o perfil dos indivíduos

O estudo também notou que o suco agiu de maneira diferente para cada participante. Ao separar os voluntários em grupos de peso adequado (eutróficos) e acima do peso, os resultados mostraram distinções.

No grupo com sobrepeso ou obesidade, a engrenagem do metabolismo se movimentou mais, especialmente na forma como o corpo processa a gordura. Os sistemas internos de queima, armazenagem e uso de gordura foram os mais impactados.

Para o grupo relacionado a processos de inflamação, o mecanismo de defesa do corpo mostrou alterações. Os pesquisadores enfatizam que o Índice de Massa Corporal (IMC) influencia a resposta ao suco de laranja, reforçando a importância de considerar essas diferenças em estudos nutricionais.

Cuidados na interpretação e estudos anteriores

Os pesquisadores alertam que os dados devem ser interpretados com cautela, primeiramente devido ao pequeno grupo de voluntários. Além disso, as mudanças genéticas observadas não explicam precisamente o que acontece dentro do corpo, demandando mais pesquisas.

Contudo, outros trabalhos reforçam esses efeitos. Em 2022, uma pesquisa de Milenkovic e colegas demonstrou que um mês de consumo da mesma quantidade de suco de laranja alterou o comportamento de cerca de três mil genes ligados à inflamação e ao metabolismo.

No mesmo ano, outros cientistas relataram mudanças em genes de pressão arterial e vias inflamatórias após 12 semanas de consumo diário. Esses dados anteriores validam o estudo atual, indicando que o suco de laranja acumula evidências de ser um grande benefício para a saúde.

