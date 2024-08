Pegou Covid-19? Saiba como funciona o isolamento social atualmente

O mais recente boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na quinta-feira (22), apontou um aumento significativo nos casos de Covid-19 no Brasil nas últimas semanas, especialmente entre idosos com 65 anos ou mais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, continua circulando globalmente, com uma transmissão crescente em vários países. Esse cenário eleva as chances de infecção e reinfecção, mesmo entre aqueles que já contraíram a doença anteriormente.

Embora a OMS tenha declarado o fim da pandemia de Covid-19 em maio de 2023, o isolamento social ainda é recomendado para pessoas que contraem o vírus.

Como funciona o isolamento social atualmente?

Com as vacinas atualizadas disponíveis, o tempo de isolamento para quem testa positivo para Covid-19 foi reduzido. De acordo com o Ministério da Saúde, o período mínimo de isolamento agora é de cinco dias. No quinto dia, é necessário realizar um novo teste.

Se o teste resultar negativo, o paciente pode encerrar o isolamento e retomar suas atividades normais. Se o resultado for positivo, o isolamento deve ser mantido por mais dois dias, totalizando sete dias. Após o sétimo dia, caso o paciente esteja sem sintomas ou febre, o isolamento pode ser encerrado sem a necessidade de um novo teste.

O período de isolamento é contado a partir do primeiro dia de sintomas, com o "dia 1" sendo considerado 24 horas após o início dos sintomas. O isolamento pode se estender até 10 dias se o paciente continuar apresentando sintomas respiratórios ou febre no sétimo dia.

Quais os sintomas atuais da Covid-19?

De acordo com especialistas, as novas variantes da Covid-19 têm causado sintomas como dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo e congestão nasal. Esses sintomas caracterizam o quadro clínico atual da doença.