Pará registra queda de 34% no número de partos na adolescência na última década

O Pará, entre os anos de 2013 a 2023, apresentou uma queda no número de partos na adolescência (mulheres entre 10 a 19 anos de idade). De acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinac), no Ministério da Saúde, em 2023, o estado registrou 24.903 de partos de mulheres entre 10 e 19 anos. Em 2013, foram 38.160, representando uma queda de 34% em 10 anos.

No Brasil, dados preliminares também indicam queda nos números, conforme aponta o Sinac. No primeiro semestre de 2024, foram realizados 141 mil partos de mulheres entre 10 e 19 anos. Em 2014, no mesmo período, haviam sido 286 mil, de acordo com os dados publicados na Folha de São Paulo. Foi solicitado os dados preliminares do Pará no ano de 2024 para a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), aguardando o retorno.

Os dados do Sinac dividiram os números em 3 categorias: menores de 10 anos; 10 a 14 anos; e 15 a 19 anos. Nas faixas também houve redução no número de partos no Pará. Nos anos de 2021 (1 caso) e 2019 (2 casos), houve registros de partos em que a mãe tinha menos de 10 anos. Na faixa de 10 a 14 anos, em 2023, foram 1.435 partos realizados, uma redução de 38% em relação a 2013, que foram registrados 2.342 partos.

Na última faixa, entre 15 a 19 anos, também houve redução na última década. Em 2023, os dados apontaram 23.468 partos de mães na faixa etária citada, 35% a menos que em 2013, que registrou 35.818 partos no Pará.

Região Norte

A última década representou redução de 33% nos partos de mães entre 15 a 19 anos. No ano de 2023, o Sinac indica que foram realizados 51.820 partos, contra 77.807 realizados em 2013. Seguindo a mesma linha de redução, na faixa etária de 10 a 14, a redução foi de 35%, com uma queda de 5.209 em 2013, para 3.361 no ano de 2023.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)