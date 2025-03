Os 3 melhores chás para aliviar os sintomas da menopausa

A menopausa é uma fase natural na vida das mulheres marcada pela interrupção definitiva da ovulação. Durante esse período, que pode ocorrer entre os 45 e 55 anos, muitas mulheres enfrentam sintomas como ondas de calor, suores noturnos, fadiga e oscilações de humor. No entanto, algumas soluções naturais podem ajudar a amenizar esses desconfortos, e os chás se destacam como aliados valiosos.

A importância dos chás na menopausa

As infusões de ervas possuem propriedades terapêuticas que auxiliam no equilíbrio hormonal e no alívio dos sintomas típicos da menopausa. Entre os principais benefícios estão a redução da ansiedade, a melhora da qualidade do sono e a regulação da temperatura corporal. Além disso, a escolha adequada das ervas pode potencializar os efeitos benéficos dessa fase de transição.

Os 3 melhores chás para a menopausa

1. Chá de Amora

Rico em flavonoides e antioxidantes, o chá de amora é um excelente aliado para regular os hormônios femininos. Seu consumo ajuda a aliviar sintomas como calafrios e suores noturnos, proporcionando mais equilíbrio ao organismo.

2. Chá de Camomila

Conhecido pelo efeito calmante, o chá de camomila é ideal para reduzir a ansiedade e promover um sono mais tranquilo. Além disso, auxilia na digestão e relaxa a musculatura, ajudando a aliviar cólicas e tensões.

3. Chá de Sálvia

A sálvia é uma erva tradicionalmente usada para minimizar os suores excessivos e as ondas de calor. Seu efeito refrescante ajuda a regular a temperatura corporal, tornando o período da menopausa mais confortável.

Embora os chás possam trazer benefícios significativos, é importante lembrar que a combinação de uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos é essencial para uma melhor qualidade de vida durante essa fase. Além disso, recomenda-se o acompanhamento médico para avaliar quais são as melhores estratégias para cada mulher.

Incluir os chás na rotina pode ser um passo simples, mas eficaz, para tornar a menopausa um período mais equilibrado e saudável.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)