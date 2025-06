Orlando Bloom paga R$ 75 mil por terapia contra microplásticos no sangue

O ator britânico Orlando Bloom, de 48 anos, compartilhou em uma rede social o momento em que passava por um tratamento que promete remover microplásticos e outras substâncias químicas do sangue humano. Apesar do alto valor, o procedimento não possui comprovação científica de eficácia.

Na foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, Bloom aparece deitado em uma poltrona enquanto realiza o tratamento. Na legenda, ele agradeceu à clínica responsável pelo procedimento: “Obrigado pela ajuda. Uma nova forma de remover microplásticos e produtos químicos tóxicos dos nossos corpos”, escreveu o artista.

Foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Chamado de Clari, o tratamento consiste em separar o sangue em glóbulos vermelhos e plasma, limpar a parte líquida e reintroduzi-la no organismo. Segundo a Clarify Clinics, localizada em Londres e considerada a primeira clínica do mundo a oferecer esse tipo de serviço, o método promete remover entre 90% e 99% dos microplásticos presentes no sangue. Além disso, a clínica afirma que o procedimento pode reduzir inflamações no corpo, condição que, de acordo com alguns pesquisadores, está associada a doenças como câncer e distúrbios neurológicos.

Apesar do custo elevado — cerca de R$ 75 mil —, o tratamento não é reconhecido cientificamente. Especialistas apontam que há poucas evidências de que os microplásticos causem danos diretos ao organismo humano ou de que sua filtragem traga benefícios comprovados à saúde.

Orlando Bloom é conhecido por seus papéis como Legolas na trilogia O Senhor dos Anéis e Will Turner na franquia Piratas do Caribe. O ator também interpretou personagens marcantes como Paris, em Tróia, e Balian de Ibelin, em Cruzada (Kingdom of Heaven).

