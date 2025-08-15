O que muda com as novas camisinhas do SUS? Saiba para que servem, como usar e onde pegar de graça

O Ministério da Saúde iniciou nesta semana a distribuição gratuita de dois novos modelos de camisinha pelo Sistema Único de Saúde (SUS): a texturizada e a ultrafina. A medida amplia a oferta de preservativos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e busca tornar o método mais atrativo, principalmente para os jovens.

A iniciativa tem como objetivo principal reforçar a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais, além de ajudar a evitar gestações não planejadas. Os novos modelos mantêm a mesma eficácia da camisinha tradicional, com variações que proporcionam mais conforto e sensibilidade. Os preservativos estão disponíveis de forma gratuita e sem burocracia em todas as UBSs do Brasil. Saiba o que muda, para que servem as novas versões e entenda a ação.

Para que servem as novas camisinhas do SUS?

A partir desta semana, o SUS passou a distribuir dois novos modelos de preservativos: a camisinha texturizada e a ultrafina. As novas opções chegam para complementar os modelos já oferecidos — a camisinha externa de látex e a interna, feita de látex ou borracha nitrílica.

O objetivo da mudança é tornar o uso do preservativo mais atrativo, especialmente para o público jovem, e ampliar a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais, além de ajudar na prevenção de gestações não planejadas.

O que muda com os novos modelos de camisinha?

As novas camisinhas possuem a mesma eficácia dos preservativos tradicionais, mas com diferenciais sensoriais e embalagens mais modernas. A ideia é oferecer mais conforto e prazer durante o uso, combatendo um dos principais motivos para a rejeição ao método: a sensação de incômodo ou perda de sensibilidade.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 400 milhões de unidades devem ser distribuídas ainda em 2025, em todo o território nacional.

Onde conseguir as novas camisinhas do SUS?

As camisinhas — tradicionais, texturizadas e ultrafinas — estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Não é necessário apresentar documento de identificação, nem há limite de quantidade por pessoa.

Essa facilidade de acesso é um dos pilares da estratégia de Prevenção Combinada, que inclui outras ações como:

Distribuição de gel lubrificante

Profilaxia Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP)

Testes rápidos e gratuitos para ISTs

Vacinação contra hepatite B e HPV

Por que o Ministério da Saúde está ampliando a oferta de preservativos?

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE) de 2019 revelam que 59% dos brasileiros adultos não usam camisinha em nenhuma relação sexual. Apenas 22,8% afirmam usar sempre, e 17,1% dizem usar às vezes.

A queda no uso do preservativo, especialmente entre os jovens, é vista com preocupação pelo Ministério da Saúde. Após a pandemia de Covid-19, também houve uma redução na procura e distribuição dos insumos em muitos municípios.

Com a nova campanha e a ampliação dos modelos, o governo espera reverter esse cenário e tornar o sexo mais seguro para todos.

O que são ISTs e como se prevenir?

As ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Entre as mais comuns estão o HIV, a sífilis, o papilomavírus humano (HPV) e as hepatites virais.

A principal forma de prevenção continua sendo o uso da camisinha em todas as relações sexuais. Por isso, o Ministério da Saúde reforça que os preservativos podem e devem ser retirados gratuitamente nas UBSs, de forma fácil e sem burocracia.