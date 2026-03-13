O que é pneumonia por aspiração? Entenda a provável origem da doença de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na UTI, com broncopneumonia bacteriana bilateral, e a pneumonia aspirativa é considerada um possível diagnóstico para seu quadro de saúde. De acordo com o boletim médico, há uma provável origem aspirativa da condição. Bolsonaro faz tratamento na UTI com antibioticoterapia venosa para a broncopneumonia bacteriana bilateral que apresenta. Entenda o caso de saúde do ex-presidente.

Especialistas indicam que a "provável origem aspirativa" ocorre quando algo entra no pulmão por engano. Geralmente, isso acontece com conteúdo do estômago, vômito ou secreções que se direcionam para as vias aéreas, em vez do esôfago. A imprensa relata que o ex-presidente foi encaminhado ao hospital com calafrios e vômitos, além de febre alta na chegada.

Entenda o que é pneumonia e broncopneumonia

A pneumonia é uma inflamação aguda nos pulmões, afetando especialmente os alvéolos. Estes são pequenos sacos de ar responsáveis pela troca de oxigênio. Quando inflamados, os alvéolos podem apresentar pus, causando sintomas como febre, dificuldade para respirar e tosse descontrolada.

A broncopneumonia, um subtipo de pneumonia, ocorre quando os brônquios são a principal origem da infecção. A condição geralmente é causada por infecções virais ou bacterianas, mas fungos, outros organismos e substâncias inaladas também podem levar à inflamação.

Além da febre, tosse e falta de ar, outros sintomas ajudam a determinar o diagnóstico, como:

Mal-estar;

Dor no peito que se agrava ao tossir ou respirar;

Calafrios;

Fadiga;

Confusão mental, que geralmente atinge mais os idosos.

O risco de pneumonia pode mudar dependendo do local de aquisição. A pneumonia contraída no hospital envolve microrganismos mais persistentes e afetam pacientes debilitados.

Principais tipos de pneumonia

A pneumonia pode se manifestar de diferentes formas, conforme a causa e o local da infecção:

Pneumonia por aspiração

Indicada como provável origem da doença de Bolsonaro, este tipo de pneumonia acontece devido à presença inadequada de partículas do estômago ou vômito nas vias aéreas. Isso causa inflamação e infecção nos pulmões.

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Pneumonia viral

Adquirida por influenza e outros vírus respiratórios, compromete as vias aéreas após uma infecção viral. Pode evoluir para uma pneumonia bacteriana secundária devido à sensibilidade do organismo.

Pneumonia bacteriana

O pneumococo (Streptococcus pneumoniae) é a causa mais comum, associado a sintomas como febre alta e catarro amarelado. Casos mais graves ou leves podem ser causados por outras bactérias.

Pneumonia fúngica

Causada por fungos que entram nos pulmões, é comumente preocupante em pessoas com imunidade baixa. Agentes como Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis e Pneumocystis jiroveci (ligado a infecções oportunistas) podem estar envolvidos.

Quem corre maior risco de desenvolver pneumonia por aspiração

Indivíduos com sonda de alimentação ou dificuldade para engolir apresentam maior risco e necessitam de cautela extra. Outros fatores que favorecem a aspiração incluem demências, sequelas de AVC e outras doenças neurológicas, além do refluxo gastroesofágico.