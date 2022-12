O que é Herpes-Zóster: sintomas, como pega e tratamento

É comum que algumas pessoas que já tiveram catapora, depois de muitos anos, especialmente quando estão mais velhas, desenvolvam erupções pelo corpo que facilmente podem ser confundidas com dermatites ou outras doenças de pele. No entanto, trata-se da Herpes-Zóster, causada pelo mesmo vírus, o Varicella-Zoster. Pensando na similaridade das infecções, o Oliberal.com explicou o que é a doença, como tratar e seus sintomas, confira.

O que é Herpes-Zóster?

A Herpes-Zóster, também conhecida popularmente como "cobreiro", é uma doença causada pelo vírus Varicella-Zoster, o mesmo que causa a catapora, responsável por provocar o aparecimento de bolhas vermelhas na pele. Geralmente, o vírus acomete pessoas mais velhas, com idade superior a 50 anos, especialmente aquelas que estão com o sistema imunológico enfraquecido.

Quais são os sintomas da Herpes-zóster?

Os sintomas são parecidos com o de dermatite e envolvem o aparecimento de bolhas e vermelhidão, que afetam apenas um lado do corpo; coceira no local; dor, formigamento ou queimação na região; e febre baixa (37 e 38ºC).

Como pega Herpes-Zóster?

A Herpes-Zóster é uma doença contagiosa, mas só acomete pessoas que nunca tiveram catapora ou que não estão vacinadas. Porém, quem nunca teve catapora e tem contato com alguém que está infectado com a Herpes-Zóster, irá desenvolver catapora, pois é a forma inicial de contaminação desse vírus.

Isso acontece porque, quando alguém é exposto ao vírus Varicella-Zoster pela primeira vez, desenvolve a catapora. Após esse episódio, o vírus permanece silencioso nas terminações nervosas por anos, até que, um dia, pode ser reativado. No entanto, não se manifestará em forma de catapora, e sim de Herpes-Zóster.

Fatores de risco

Idade acima de 50 anos; Estresse físico ou psicológico; Privação do sono; Diabetes mellitus; Câncer; Quimioterapia; Doenças crônicas; Uso de drogas imunossupressoras; HIV / AIDS.

Qual é o tratamento para Herpes-Zóster?

Na maioria dos casos, a Herpes Zóster desaparece após alguns dias. O tratamento é feito com antivirais como Aciclovir, Fanciclovir ou Valaciclovir. A equipe médica também pode recomendar o uso de algum analgésico para aliviar as dores das lesões.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)