O que é Cefaleia em Salvas? Neurologista explica e aponta diferenças da enxaqueca

No último dia 21 de março, foi celebrado o Dia Internacional de Conscientização da Cefaleia em Salvas. Considerada uma das "piores dores de cabeça que existem", a condição neurológica afeta principalmente um lado da cabeça e age em salvas, ou seja, o paciente experimenta ciclos de ataques de dor de cabeça, seguidos por períodos sem dor de cabeça.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o neurologista Hilderaldo Cabeça alertou quanto a seriedade da Cefaleia em Salva, os sintomas e como funciona o tratamento.

"As cefaleias são conhecidas como todo processo doloroso referido no segmento cefálico da cabeça, podendo se originar tanto de estruturas da face como cranianas. E representam os sintomas mais frequentes referidos na prática médica. 80% da população pode sofrer de dor de cabeça a qualquer momento e há necessidade de buscar um auxílio médico no sentido de fazer a diferença entre uma dor de cabeça que tem características primárias, ou seja, que você não tem nenhuma lesão que leve a essa dor, ou secundária, como uma sinusite, um tumor, um aneurisma e outros distúrbios neurológicos ou clínicos.

Ele cita que as dores de cabeças são a terceira causa de procura de ambulatórios de clínica médica, a primeira causa de procura nos ambulatórios de neurologia e está entre as cinco principais causas de procura ao pronto-socorro de uma forma geral. "Por isso, há a necessidade do conhecimento médico e também da busca do paciente, sobretudo naquela dor de cabeça jamais experimentada anteriormente ou de uma forte intensidade. É obrigatoriamente necessária uma investigação pelo médico", alerta o neurologista.

Como diferenciar enxaqueca de cefaleia em salva?

A Cefaleia em Salvas pode ser confundida com enxaqueca, justamente pela intensidade da dor. O neurologista diz que para identificar uma possível enxaqueca, é necessário identificar cinco crises de dor com certas características "A enxaqueca, quando não tratada, dura de quatro a 72 horas, em um lado da cabeça, depois a cabeça toda, e atingindo mais mulheres do que homens. É unilateral, pulsátil, latejante, intensidade moderada ou forte, às vezes limitando a vida diária. Náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia e que piora com o esforço físico. Algumas pessoas ficam dias com exaustão, sonolência, dificuldade de concentração, irritabilidade e perda do apetite" diz o profissional.

Já a Cefaleia em Salvas apresenta outro comportamento, e pode ser causada por medicações vasodilatadoras e locais altos, segundo Cabeça. "A cefaleia em salvas tem um certo padrão e, diferentemente da enxaqueca, atinge mais homens do que mulheres. É uma dor lancinante, com duração de 15 a 180 minutos, quando não tratada. Sempre unilateral, próximo dos olhos, na região frontal, acompanhado de congestão ocular ou nasal; suor frontal; rinorreia (corrimento excessivo de muco nasal); edema palpebral, às vezes uma queda da pálpebra, que a gente chama de pitose", lista o neurologista.

Segundo ele, a cefaleia pode ser crônica, acontecendo normalmente por mais de um ano, seguidas por um período sem dor de cabeça que dura menos de um mês. Mas também ocorrem de forma episódica, ou seja, se ocorrer, por exemplo, em um período do ano, é possível que ela volte nesse mesmo tempo no ano seguinte.

"Tanto a enxaqueca quanto a cefaleia em salva precisam de tratamento e orientação de um médico neurologista", alerta o profissional.

Tratamento

O neurologista afirma que cada caso necessita de um tratamento adequado, sendo utilizadas medicações profiláticas para abortamento da crise de dor. Os fatores para os medicamentos são individuais e dependem da idade, gênero, peso, alergias e outras condições do paciente.

Em casos de urgência, é utilizado o uso de oxigênio puro por máscara facial.