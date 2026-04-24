O que é carcinoma basocelular? Entenda a lesão de câncer de pele que Lula operou na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma cirurgia, na manhã desta sexta-feira (24), para retirar uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo, conhecida cientificamente como carcinoma basocelular, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do presidente, Lula ainda fez um procedimento para tratar uma tendinite no polegar da mão direita, na mesma unidade de saúde.

Segundo informações do médico Roberto Kalil Filho, os dois procedimentos ocorreram sem nenhuma intercorrência. Após as operações, o médico disse que havia uma pequena inflamação no dedo do presidente Lula, mas que foi realizada uma infiltração no punho e que ele não ficará com restrição de movimentos, ou seja, sem sequelas a longo prazo. A operação para a retirada da lesão cancerígena levantou dúvidas em apoiadores do presidente quanto à saúde para a corrida eleitoral neste ano. Entenda mais sobre o caso!

VEJA MAIS



O que é carcinoma basocelular?

O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, que é caracterizado por uma lesão maligna que inicia o crescimento nas camadas basais da epiderme. De acordo com informações da Fundação de Câncer de Pele, as lesões que aparecem no corpo podem assemelhar-se a outras doenças de pele não cancerosas, como, por exemplo, psoríase ou eczema, porque são pigmentadas de vermelho ou marrom.

A dermatologista Cristina Abdala, que fez a retirada da lesão do presidente Lula, disse que esse tipo de câncer é causado pela exposição crônica ao sol. "É uma lesão localizada, não se espalha para nenhum lugar. O máximo que pode acontecer é ficarem aparecendo pequenas feridas. Ele já estava acompanhando há algum tempo. Resolveu tirar. Isso não implica mau prognóstico. É acompanhamento", revelou em entrevista ao G1.

Quais são os primeiros sinais da doença?

Ainda de acordo com a Fundação de Câncer de Pele, existem características na pele que permitem a identificação da lesão; são elas:

Uma ferida aberta que não cicatriza e pode sangrar, escorrer ou formar crostas;

Uma mancha avermelhada ou área irritada, que pode formar crostas, coceira, doer ou não causar desconforto;

Um inchaço ou nódulo brilhante que é perolado ou transparente, rosa, vermelho ou branco;

Um pequeno crescimento rosa com uma borda ligeiramente elevada e enrolada e uma reentrância crostosa no centro que pode desenvolver pequenos vasos sanguíneos superficiais ao longo do tempo;

Uma área semelhante a uma cicatriz que é branca lisa, amarela ou cerosa na cor.

O que fazer para se prevenir?

De acordo com a Fundação de Câncer de Pele, existem algumas orientações para prevenir o câncer de pele, que são:

Fique atento a qualquer local previamente tratado, observe as alterações e consulte seu dermatologista;

Confira você mesmo da cabeça aos pés e procure por lesões novas ou em mudança que crescem, sangram ou não cicatrizam;

Consulte seu dermatologista anualmente para um exame de pele profissional para identificar e tratar crescimentos anormais da pele;

Se você já teve BCC ou carcinoma espinocelular (CEC), ou um pré-câncer como queratose actínica, certifique-se de não esquecer de consultar o seu médico nos intervalos recomendados;

Evite a exposição aos raios UV desprotegida, procure a sombra, principalmente quando o sol estiver mais forte, e use um protetor solar de amplo espectro, um chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UV.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Oliveira, editora web em Oliberal.com)