Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

O que é a Síndrome de Tourette? Causas, sintomas complexos e como controlar os tiques

A Síndrome de Tourette manifesta tiques motores e vocais involuntários: saiba quando procurar um médico para o diagnóstico e quais terapias aliviam o estresse

Riulen Ropan
fonte

Os desafios da Síndrome de Tourette não se limitam aos movimentos ou sons involuntários. (Foto: Freepik)

A Síndrome de Tourette é classificada como um distúrbio neuropsiquiátrico ou neurológico caracterizado pela manifestação de tiques múltiplos, sejam eles motores ou vocais, que persistem por um período superior a um ano.

Embora a causa exata do transtorno ainda seja desconhecida, ele geralmente se instala na infância. A condição não tem cura, mas pode ser controlada, e os tratamentos existentes visam reduzir os sintomas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente.

O nome da síndrome é uma homenagem ao neurologista Georges Gilles de la Tourette, que em 1885 sugeriu que este quadro clínico específico constituía uma condição distinta de outros distúrbios neuropsiquiátricos similares.

VEJA MAIS

image Robbie Williams revela ter síndrome de Tourette e admite medo de se apresentar ao vivo
Williams explicou que os sintomas vão além dos tiques físicos, afetando também seus pensamentos

image Criança paraense chama atenção da web por síndrome que a faz falar palavrões; entenda
Diagnosticado com síndrome de Tourette, um vídeo do pequeno Matias Rocha viralizou esta semana no X; veja

image Síndrome de pica: conheça a condição que causa vontade de comer objetos estranhos
A síndromé rara faz com que pacientes tenham vontade compulsiva de ingerir itens como tijolo, sabão, papel e até fezes; entenda causas e tratamento

Sintomas da Síndrome de Tourette

A principal característica da síndrome são os tiques, que ocorrem em ondas, com frequência e intensidade variáveis, podendo causar constrangimento e estresse aos pacientes.

Tiques motores 

Em 80% dos casos, os tiques motores são a primeira manifestação da síndrome. Eles podem ser:

  • Simples: Piscar, franzir a testa, balançar a cabeça, contrair os músculos da face, ou contrair em trancos os músculos abdominais ou outros grupos musculares.
  • Complexos: Movimentos que podem parecer propositais, como tocar ou bater em objetos próximos.

Tiques vocais 

Inicialmente, manifestam-se como ruídos não articulados, como tossir, fungar ou limpar a garganta. Com o tempo e o desenvolvimento cognitivo, esses tiques podem evoluir para a emissão parcial ou completa de palavras.

Sintomas mais raros e complexos 

Embora sejam menos frequentes, os sintomas que historicamente tornaram a síndrome mais conhecida e que geram grande estresse incluem:

  • Coprolalia: Uso involuntário de palavras obscenas.
  • Copropraxia: Uso involuntário de gestos obscenos.
  • Ecolalia: Repetição de um som, palavra ou frase dita por outra pessoa.

Os tiques pioram com o estresse. Pacientes podem conseguir suprimir a eclosão do tique por curtos períodos, mas isso exige muito esforço. A liberação subsequente do tique traz alívio.

O impacto além do físico: Ansiedade e pensamentos invasivos

Os desafios da Síndrome de Tourette não se limitam aos movimentos ou sons involuntários. A condição pode provocar sentimentos como fobia social, ansiedade e irritabilidade, além de poder estar associada a outras condições, como sintomas obsessivo-compulsivos (TOC), distúrbio de atenção com hiperatividade (TDAH) e transtornos de aprendizagem.

O cantor Robbie Williams, de 51 anos, que recentemente revelou conviver com a síndrome, explicou que os sintomas vão além dos tiques físicos, afetando também seus pensamentos. Ele descreveu ter ideias invasivas que surgem sem controle, mesmo em situações cotidianas, e que esses pensamentos estão ligados à síndrome.

Apesar de sua longa carreira, Williams admitiu ter uma relação complicada com turnês e apresentações ao vivo, sentindo-se apavorado antes dos shows. Sua postura confiante no palco, segundo ele, funciona como uma "máscara" que transmite segurança, mas esconde sua insegurança interior.

Diagnóstico de Síndrome de Tourette

O diagnóstico é essencialmente clínico, realizado por um neuropediatra ou psiquiatra especializado, e deve obedecer a critérios específicos:

  • Manifestação de tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais (não necessariamente ao mesmo tempo).
  • Os tiques devem ocorrer em salvas (diversas vezes por dia), quase todos os dias ou intermitentemente, por um período de pelo menos três meses consecutivos.
  • O quadro deve ter iniciado antes dos 18 anos de idade.

Tratamento para a Síndrome de Tourette

A Tourette não tem cura, mas pode ser controlada. As abordagens terapêuticas incluem:

  • Terapia Comportamental Cognitiva (Tratamento de reversão de hábitos): Baseada no treinamento dos pacientes para que monitorem as sensações que antecedem os tiques (premonitórias) e respondam a elas com uma reação voluntária que seja fisicamente incompatível com o tique.
  • Medicamentos: Antipsicóticos podem ser úteis para reduzir a intensidade dos tiques, especialmente quando eles prejudicam a autoestima ou a aceitação social do paciente.
  • Toxina botulínica (Botox): Pode ser tentada em casos de tiques bem localizados.
  • Tratamento cirúrgico: Em casos excepcionais, pode ser indicada a estimulação cerebral profunda.
  • Estratégias de relaxamento: Atividades como meditação, ioga e esportes podem ser úteis para aliviar o estresse, pois promovem relaxamento e demandam atenção.

O tratamento precoce é crucial para obter melhores resultados e garantir uma vida normal. 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Síndrome de Tourette

O que é a síndrome de Tourette
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda