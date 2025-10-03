O que é a Síndrome de Tourette? Causas, sintomas complexos e como controlar os tiques

A Síndrome de Tourette é classificada como um distúrbio neuropsiquiátrico ou neurológico caracterizado pela manifestação de tiques múltiplos, sejam eles motores ou vocais, que persistem por um período superior a um ano.

Embora a causa exata do transtorno ainda seja desconhecida, ele geralmente se instala na infância. A condição não tem cura, mas pode ser controlada, e os tratamentos existentes visam reduzir os sintomas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente.

O nome da síndrome é uma homenagem ao neurologista Georges Gilles de la Tourette, que em 1885 sugeriu que este quadro clínico específico constituía uma condição distinta de outros distúrbios neuropsiquiátricos similares.

Sintomas da Síndrome de Tourette

A principal característica da síndrome são os tiques, que ocorrem em ondas, com frequência e intensidade variáveis, podendo causar constrangimento e estresse aos pacientes.

Tiques motores

Em 80% dos casos, os tiques motores são a primeira manifestação da síndrome. Eles podem ser:

Simples: Piscar, franzir a testa, balançar a cabeça, contrair os músculos da face, ou contrair em trancos os músculos abdominais ou outros grupos musculares.

Piscar, franzir a testa, balançar a cabeça, contrair os músculos da face, ou contrair em trancos os músculos abdominais ou outros grupos musculares. Complexos: Movimentos que podem parecer propositais, como tocar ou bater em objetos próximos.

Tiques vocais

Inicialmente, manifestam-se como ruídos não articulados, como tossir, fungar ou limpar a garganta. Com o tempo e o desenvolvimento cognitivo, esses tiques podem evoluir para a emissão parcial ou completa de palavras.

Sintomas mais raros e complexos

Embora sejam menos frequentes, os sintomas que historicamente tornaram a síndrome mais conhecida e que geram grande estresse incluem:

Coprolalia: Uso involuntário de palavras obscenas .

Uso involuntário de . Copropraxia : Uso involuntário de gestos obscenos .

: Uso involuntário de . Ecolalia: Repetição de um som, palavra ou frase dita por outra pessoa.

Os tiques pioram com o estresse. Pacientes podem conseguir suprimir a eclosão do tique por curtos períodos, mas isso exige muito esforço. A liberação subsequente do tique traz alívio.

O impacto além do físico: Ansiedade e pensamentos invasivos

Os desafios da Síndrome de Tourette não se limitam aos movimentos ou sons involuntários. A condição pode provocar sentimentos como fobia social, ansiedade e irritabilidade, além de poder estar associada a outras condições, como sintomas obsessivo-compulsivos (TOC), distúrbio de atenção com hiperatividade (TDAH) e transtornos de aprendizagem.

O cantor Robbie Williams, de 51 anos, que recentemente revelou conviver com a síndrome, explicou que os sintomas vão além dos tiques físicos, afetando também seus pensamentos. Ele descreveu ter ideias invasivas que surgem sem controle, mesmo em situações cotidianas, e que esses pensamentos estão ligados à síndrome.

Apesar de sua longa carreira, Williams admitiu ter uma relação complicada com turnês e apresentações ao vivo, sentindo-se apavorado antes dos shows. Sua postura confiante no palco, segundo ele, funciona como uma "máscara" que transmite segurança, mas esconde sua insegurança interior.

Diagnóstico de Síndrome de Tourette

O diagnóstico é essencialmente clínico, realizado por um neuropediatra ou psiquiatra especializado, e deve obedecer a critérios específicos:

Manifestação de tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais (não necessariamente ao mesmo tempo).

Os tiques devem ocorrer em salvas (diversas vezes por dia), quase todos os dias ou intermitentemente, por um período de pelo menos três meses consecutivos.

O quadro deve ter iniciado antes dos 18 anos de idade.

Tratamento para a Síndrome de Tourette

A Tourette não tem cura, mas pode ser controlada. As abordagens terapêuticas incluem:

Terapia Comportamental Cognitiva (Tratamento de reversão de hábitos): Baseada no treinamento dos pacientes para que monitorem as sensações que antecedem os tiques (premonitórias) e respondam a elas com uma reação voluntária que seja fisicamente incompatível com o tique.

(Tratamento de reversão de hábitos): Baseada no treinamento dos pacientes para que monitorem as sensações que antecedem os tiques (premonitórias) e respondam a elas com uma reação voluntária que seja fisicamente incompatível com o tique. Medicamentos: Antipsicóticos podem ser úteis para reduzir a intensidade dos tiques, especialmente quando eles prejudicam a autoestima ou a aceitação social do paciente.

Antipsicóticos podem ser úteis para reduzir a intensidade dos tiques, especialmente quando eles prejudicam a autoestima ou a aceitação social do paciente. Toxina botulínica (Botox): Pode ser tentada em casos de tiques bem localizados.

(Botox): Pode ser tentada em casos de tiques bem localizados. Tratamento cirúrgico : Em casos excepcionais, pode ser indicada a estimulação cerebral profunda.

: Em casos excepcionais, pode ser indicada a estimulação cerebral profunda. Estratégias de relaxamento: Atividades como meditação, ioga e esportes podem ser úteis para aliviar o estresse, pois promovem relaxamento e demandam atenção.

O tratamento precoce é crucial para obter melhores resultados e garantir uma vida normal.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)