Número de pessoas com câncer deve aumentar 77% até 2050, aponta estudo

O número de pessoas com câncer no mundo deve aumentar 77% até 2050, aponta o relatório da Sociedade Americana do Câncer, divulgado na última quinta-feira (04). Segundo o estudo publicado no periódico CA: A Cancer Journal for Clinicians, em 2022, cerca de 20 milhões de casos de câncer foram diagnosticados, juntamente com 9,7 milhões de mortes por câncer.

As estimativas sugerem que cerca de 1 em cada 5 pessoas que estão vivas agora irão desenvolver câncer durante sua vida, e cerca de 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres morrerão da doença. Mundialmente, o número pode chegar a 35 milhões até 2050. Segundo o diretor científico da Sociedade Americana do Câncer, William Dahut, um dos principais fatores para o desenvolvimento será o aumento da população idosa.

O relatório ainda afirma que o crescimento populacional e o envelhecimento são fatores-chave do tamanho do fardo mundial do câncer, com a população global de cerca de 8 bilhões de pessoas em 2022 projetada para atingir 9,7 bilhões até 2050.

Quais os fatores de risco para o câncer?

O uso de tabaco, obesidade, alcoolismo e outros fatores de risco para o câncer também podem aumentar o número projetado de casos de câncer, alerta Dahut, especialmente em países de baixa renda.

Casos de câncer

O estudo também evidencia dados globais da incidência e morte por câncer do Observatório Global do Câncer, um banco de dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Segundo ele, o câncer de pulmão foi o mais diagnosticado em todo o mundo em 2022, com quase 2,5 milhões de novos casos e mais 1,8 milhão de mortes.

Veja os 10 tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres, que representam mais de 60% dos casos de câncer recém diagnosticados e das mortes por câncer:

Câncer de pulmão;

ama em mulheres;

colorretal;

próstata;

estômago;

fígado;

tireoide;

cervical;

bexiga;

linfoma não-Hodgkin.

De acordo com o relatório, o câncer cervical foi a principal causa de morte por câncer em 37 países, principalmente na África subsaariana, América do Sul e sudeste da Ásia. A vacina contra o HPV ou papilomavírus humano pode reduzir o risco de câncer cervical, mas globalmente, apenas cerca de 15% das meninas elegíveis receberam a vacina.

Câncer de próstata

Outro relatório separado, publicado no jornal The Lancet na última quinta-feira (04), alerta para o aumento do câncer de próstata. Até 2040, cerca de 2,9 milhões de casos serão registrados, comparados a 1,4 milhão em 2020. Globalmente, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens em 112 países, segundo o novo relatório da Comissão do The Lancet sobre câncer de próstata.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)