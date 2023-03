Neosaldina: o que é, para que é indicado e como tomar o medicamento

A Neosaldina é um medicamento com atividade analgésica - atua reduzindo a dor - e antiespasmódica, ou seja, diminui contração involuntária no corpo. O remédio é vendido em duas formas farmacêuticas: em cartelas com 4, 10, 20, ou 30 drágeas ou em gotas. É recomendado o aconselhamento de um profissional de saúde qualificado, mesmo que a Neosaldina faça parte do grupo dos MIPs (Medicamentos isentos de prescrição).

Qual a composição da Neosaldina?

Cada comprimido de Neosaldina contém Cafeína, Isometepteno e Dipirona.

Para que é indicada a Neosaldina?

Dor de cabeça;

Enxaqueca;

Cólica menstrual;

Em quais casos não é recomendado tomar Neosaldina?

Segundo o farmacêutico e presidente do CRF-PA (Conselho Regional de Farmácia do Pará), Patrick Cruz, a Neosaldina não deve ser administrada em pacientes que possuam alergia ou intolerância a qualquer componente da fórmula. Além disso, não deve ser utilizada nos seguintes casos:

Durante crises de hipertensão arterial (pressão alta);

Na presença de alteração nas qualidades do sangue ou na proporção de seus elementos constituintes;

Ao apresentar doenças metabólicas, como porfiria ou a deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase.

Quais as reações adversas da Neosaldina?

Mais comuns:

Alergias na pele;

Raros:

Reação alérgica grave acompanhada de queda da pressão sanguínea ou discrasias sanguíneas;

Choque anafilático.

Como tomar Neosaldina?

Comprimido:

1 comprimido a cada 6 horas; não exceder mais que 4 vezes ao dia.

Gotas:

Crianças: tomar de 8 a 45 gotas, 4 vezes ao dia, de acordo com a idade e peso;

A partir de 15 anos e adultos: tomar de 30 a 60 gotas, 4 vezes ao dia.

