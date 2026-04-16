Misturas entre produtos de limpeza podem trazer riscos graves à saúde, alerta químico

Misturar produtos de limpeza é um hábito comum nos lares de milhares de paraenses, que vêem na combinação uma forma de deixar o ambiente mais “limpo” e perfumado. No entanto, a prática é extremamente perigosa para a saúde humana, já que se trata da criação de uma reação química que pode trazer alguns impactos, como irritação nos olhos e nariz, e até mesmo causar queimaduras químicas nos pulmões, em casos mais graves.

Recentemente, uma mulher morreu em Camaçari (BA) por intoxicação, após inalar uma mistura de produtos de limpeza enquanto realizava a higienização de seu banheiro. Nas redes sociais, o primo da vítima explicou que ela inalou os produtos químicos após manusear uma grande quantidade de água sanitária combinada com outros itens.

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Segundo André Palheta, professor e mestre em Química pela Universidade Federal do Pará (UFPA), o problema não é misturar o cloro com outras substâncias, e sim a mistura de substâncias que já possuem o cloro, como é o caso do hipoclorito de sódio, presente na água sanitária.

“Quando a gente mistura a água sanitária com agentes e desinfetantes ácidos, vinagre e outras substâncias ácidas, ocorre a liberação de gás cloro. Ele irrita nariz, olhos e pode causar problemas respiratórios, como dificuldade para respirar e intoxicações”, alerta André.

No pulmão, a mistura pode provocar queimaduras químicas, dependendo da quantidade inspirada. “O gás cloro, dependendo de um ambiente fechado, pode levar a intoxicações bem graves. É por isso que não podemos misturar substâncias que tenham cloro com substâncias ácidas que a gente encontra na nossa casa para fazer limpeza. Tem que ter bastante cuidado nisso”, destaca o professor.

Segundo André, neste caso, o ideal seria diluir o hipoclorito de sódio, popularmente conhecido como água sanitária, conforme as instruções da embalagem. Não se deve misturar o produto com substâncias ácidas e seu uso deve ser feito em locais abertos.

Combinações perigosas

A mistura entre os produtos de limpeza gera uma reação química, que pode ser evidenciada quando há a liberação de gás, produção de substâncias sólidas, mudança de temperatura e mudança de coloração. Ao manusear produtos do gênero, deve-se ter atenção ao notar as alterações.

“Uma combinação perigosa é a da água sanitária com vinagre, utilizada para limpeza de pisos e banheiro. Essa mistura promove a liberação de cloro gasoso, que irrita os olhos e irrita o pulmão. Imagina uma pessoa em casa, limpando o banheiro, um local fechado, bem pequeno e misturando a água sanitária com vinagre. A quantidade de gás cloro que vai ser liberado e a pessoa vai respirar pode causar uma intoxicação muito grave”, diz o professor.

Uma recomendação do professor é realizar o uso de um produto de limpeza, enxaguar e depois utilizar outro. “Por exemplo, se a pessoa quer usar água sanitária e depois quer passar o desinfetante. Ela passa a água sanitária, de preferência diluída em água conforme o rótulo, e passa no local. Depois, passa um pano com água e dá uma enxaguada no ambiente para enfim utilizar outro produto de limpeza com um cheiro mais agradável”, afirma.

Cuidados

A principal dica para evitar acidentes químicos na rotina faxina é sempre ler atentamente o rótulo do produto e seguir as orientações do fabricante, para compreender quais misturas podem ser feitas ou não. “Toda vez que misturar alguma coisa, antes da limpeza, observe se está tendo a liberação de substâncias gasosas, se o cheiro mudou, se a temperatura esquentou muito”, aconselha André Palheta.

O químico explica que existem reações que são exotérmicas, onde há apenas a liberação de energia para o ambiente. “Por exemplo, uma garrafa plástica. Se a pessoa fizer a mistura lá, ela vai sofrer dano com a mudança de temperatura e encolher. Então se a gente observar mudanças bruscas de temperatura, coloração, perceber o aroma do local mudou, é interessante não fazer mais essa mistura e nem jogar ela em local fechado”, comenta o professor.

“O principal, o descarte. Se a substância que estamos utilizando for líquida, o ideal seria ter um local nas casas para o descarte de produtos químicos, mas como não temos, geralmente a pessoa joga na pia ou no vaso sanitário. Tem que jogar com água corrente para a água diluir o produto e mandar embora todo e qualquer resquício daquela mistura”, conclui.

Combinações perigosas

Confira a lista de misturas mais perigosas entre produtos de limpeza.

Água sanitária e amônia

A mistura de água sanitária e produtos que contém amônia pode produzir uma substância chamada cloramina, substância gasosa que pode causar falta de ar, irritação nos olhos e, dependendo das concentrações, danos graves no pulmão.

Água Sanitária e álcool 70%

Nessa mistura, ocorre a liberação de clorofórmio, uma substância que pode causar tontura e desmaios.

Água oxigenada e vinagre

A mistura libera ácido peracético, um desinfetante potente, mas muito corrosivo. Ele pode causar danos graves na pele, olhos e até respiratórios.

Água sanitária e detergente comum

Alguns detergentes contém amônia e essa mistura pode liberar a cloramina, que é um gás tóxico e irritante.

Soda cáustica e ácido muriático

A mistura é utilizada para desentupir canos. É uma reação exotérmica, onde há muita liberação de calor, com o risco de provocar queimaduras quando em contato direto e, dependendo da composição e concentrações, a liberação de gases tóxicos.

Fonte: André Palheta, professor e mestre em Química pela UFPA.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades