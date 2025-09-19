Melhor que Ozempic? Wegovy em comprimido mostra efeito similar ao da versão injetável; entenda

Uma nova formulação em comprimido do medicamento Wegovy, baseada no princípio ativo semaglutida, demonstrou resultados impressionantes em um estudo internacional de fase 3, publicado nesta quarta-feira (17/9) no The New England Journal of Medicine. De acordo com os dados, a versão oral diária do fármaco proporcionou uma perda de peso média de 16,6% entre pessoas com obesidade ou sobrepeso, chegando a mais de 20% de redução do peso corporal em um terço dos pacientes avaliados.

Os resultados têm chamado atenção pelo potencial da versão oral em comparação com medicamentos injetáveis da mesma classe, como o Ozempic, muito popular no Brasil, especialmente em fóruns sobre emagrecimento. A nova formulação oral ainda não foi aprovada no Brasil nem nos EUA, mas já está em análise pela FDA (agência reguladora americana), com previsão de resposta até o fim de 2025.

VEJA MAIS

Apesar de conterem o mesmo princípio ativo (semaglutida), Wegovy e Ozempic possuem indicações distintas, doses diferentes e objetivos terapêuticos próprios.

Qual é a diferença entre Wegovy e Ozempic?

Tanto Wegovy quanto Ozempic são medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, desenvolvidos originalmente para controle do diabetes tipo 2. No entanto, cada um tem uma indicação médica distinta:

Ozempic (semaglutida injetável semanal, até 1 mg) é aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, com benefícios secundários na perda de peso.

Wegovy (semaglutida injetável, 2,4 mg por semana) é indicado especificamente para o controle de peso em pessoas com obesidade (IMC ≥ 30) ou sobrepeso (IMC ≥ 27) associado a comorbidades, como hipertensão, apneia do sono ou pré-diabetes.

A nova versão em comprimido de 25 mg, que ainda não foi aprovada no Brasil nem nos EUA, é a primeira formulação oral da semaglutida desenvolvida exclusivamente para a perda de peso, e representa um marco no tratamento da obesidade.

Sobre o estudo

O estudo clínico de fase 3, batizado de OASIS 4, foi conduzido ao longo de 64 semanas com 307 adultos com obesidade ou sobrepeso (sem diabetes) e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. Os participantes foram divididos em dois grupos: um recebeu a semaglutida oral 25 mg diariamente, associado a orientações de estilo de vida saudável; o outro grupo recebeu placebo.

Os resultados foram os seguintes:

Perda média de 16,6% do peso corporal no grupo que tomou o medicamento corretamente;

Mais de 34% dos participantes perderam 20% ou mais do peso corporal;

Em comparação, o grupo placebo perdeu apenas 2,7% do peso.

Quando incluídos participantes que não seguiram o uso do medicamento com total adesão, a perda média ainda foi significativa: 13,6%, contra 2,2% do grupo placebo.

O comprimido é tão eficaz quanto a versão injetável?

Sim. Os resultados da versão oral de 25 mg foram comparáveis aos já observados com o Wegovy injetável, inclusive na proporção de pessoas que perderam mais de 20% do peso corporal.

O diferencial está na forma de administração. Para muitos pacientes, um comprimido diário pode ser mais fácil de aderir do que uma aplicação semanal com seringa ou caneta injetável.

Essa conveniência pode ampliar o acesso ao tratamento, especialmente para quem tem medo de agulhas ou dificuldade com o uso de medicamentos injetáveis.

Outros benefícios do Wegovy

Além da perda de peso, o estudo mostrou que o Wegovy em comprimido trouxe melhorias em indicadores de saúde geral, como:

Redução de fatores de risco cardiovascular (pressão arterial, colesterol e triglicérides);

Melhora da mobilidade física, com mais facilidade para caminhar, levantar-se e realizar atividades cotidianas;

Impacto positivo na qualidade de vida dos participantes.

Efeitos colaterais

A maior parte dos efeitos adversos relatados foram gastrointestinais e transitórios:

Náuseas (46,6%)

Vômitos (30,9%)

Esses efeitos foram considerados leves a moderados, e tendem a diminuir com o tempo. A taxa de descontinuação do tratamento por efeitos colaterais foi de apenas 6,9%, o que mostra um bom nível de tolerância entre os participantes.

No Brasil, a versão injetável do Wegovy foi aprovada pela Anvisa em janeiro de 2023, e está disponível nas farmácias desde agosto de 2024. Ainda não há previsão oficial de submissão da versão em comprimido no país.

Wegovy é indicado para quem?

No Brasil, o Wegovy é indicado para:

Pessoas com obesidade (IMC ≥ 30)

Pessoas com sobrepeso (IMC ≥ 27) com doenças associadas ao excesso de peso, como hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia ou apneia do sono

Adolescentes com mais de 12 anos e IMC acima do percentil 95 para idade e sexo

A utilização deve sempre ser feita com prescrição e acompanhamento médico, em conjunto com dieta balanceada e prática de atividade física.