Médico alerta para os riscos das doenças renais e dá dicas de prevenção

Os rins são responsáveis por filtrar os resíduos e excesso de líquidos do sangue. Quando eles começam a falhar, esses resíduos começam a se acumular, o que pode ser um risco à saúde. A partir do momento em que há alteração no funcionamento ou na estrutura desses órgãos, utilizado o termo "Doença Renal Crônica", também conhecida pela sigla "DRC".

No mundo, cerca de 850 milhões de pessoas são afetadas por alguma doença renal, enquanto no Brasil a estimativa é de que 10 milhões pessoas convivam com algum grau de DRC, o que demonstra ser um problema de saúde pública global.

Em muitos casos, não há o diagnóstico precoce, o que pode resultar no agravamento da doença e na necessidade de realizar diálise ou até mesmo transplante renal.

O Dia Mundial do Rim foi celebrado na última quinta-feira (13/03), em que buscou conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível.

O médico urologista e especialista em transplante renal, João Frederico Andrade, destaca que a prevenção é a melhor forma de evitar o avanço da DRC. Fatores como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e histórico familiar são os principais vilões para a saúde dos rins, apontados pelo médico: "A doença renal crônica é silenciosa em seus estágios iniciais, por isso é fundamental que as pessoas realizem exames regulares para monitorar a função renal e identificar precocemente qualquer alteração", alerta o especialista.

Adultos que possuem fatores de risco precisam realizar exames simples, como dosagem de creatina no sangue e o exame de urina, para avaliar a saúde dos rins, como recomenda a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Além disso, outras práticas são fundamentais para que o corpo se mantenha saudável, como manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de açúcares e sal, praticar atividades físicas com regularidade e evitar o tabagismo. Estes hábitos saudáveis são essenciais para proteger o bom funcionamento dos rins.

Dicas de prevenção de Doença Renal Crônica

Hidratação: é importante manter-se hidratado ao longo do dia. Por isso, ingerir 2 litros de água por dia ajuda a eliminar toxinas e prevenir a formação de cálculos renais;

Alimentação: dê preferência para frutas, verdura e proteínas magras, enquanto tenta evitar o excesso de sal, açúcar e ultraprocessados;

Peso corporal: com o pessoa controlado e saudável, é possível reduzir os riscos de desenvolver diabetes e hipertensão, que são as principais causas de DRC;

Pressão arterial e Glicose: é fundamental monitorar a pressão arterial e a glicose para poder controlá-las e diminuir o risco de desenvolver complicações renais;

Tabaco e Álcool: são substâncias que prejudicam diretamente os rins;

Atividades físicas regulares: é necessário se exercitar pelo menos 30 minutos por dia;

Uso de anti-inflamatórios: o consumo excessivo desses medicamentos pode prejudicar o funcionamento dos rins.

O médico João Frederico Andrade destaca que é fundamental cuidar da saúde renal para ter qualidade de vida, em que consultar um médico regularmente e adotar hábitos saudáveis são os primeiros passos para prevenir doenças renais e evitar o desenvolvimento de DRC.

