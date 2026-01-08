Capa Jornal Amazônia
Medicamento contra Alzheimer é liberado pela Anvisa

O Leqembi, produzido com o anticorpo lecanemabe, é indicado para pessoas com demência leve provocada pela doença

Lívia Ximenes
O Leqembi é o primeiro medicamento direcionado a tratar Alzheimer (Esai / Reprodução / Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento usado no tratamento contra o Alzheimer. Chamado de Leqembi, o remédio é produzido com o anticorpo lecanemabe e possui capacidade de desacelerar a deterioração cerebral provocada pela doença. A medicação é indicada, especialmente, para quem sofre com demência leve.

O Alzheimer, principal causa de demência neurodegenerativa no mundo, afeta mais de um milhão de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde (MS). Até o dia 22 de dezembro de 2025, antes do Leqembi, não havia oura medicação direcionada à doença, apenas para tratar consequências. Com o anticorpo lecanemabe, o remédio aciona o sistema imunológico e promove limpeza da beta-amiloide no cérebro — substância pegajosa que se acumula em pessoas com Alzheimer.

O Leqembi é administrado por infusão e recomendado para quem está em estágios iniciais da doença. A eficácia da medicação foi comprovada em 2022, com um estudo publicado na New England Journal of Medicina. Conforme a pesquisa, após 18 meses de tratamento em 1.795 voluntários, o anticorpo lecanemabe provocou queda no declínio cognitivo-funcional e progressão mais lenta do Alzheimer.

