Maguila e a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC): saiba o que é a doença e como afetou o boxeador

O boxeador brasileiro Maguila, chamado José Adilson Rodrigues dos Santos, morreu nessa quinta-feira (24), aos 66 anos. Há 11 anos, Maguila foi diagnosticado com Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), também conhecida como “demência do pugilista”. A doença incurável foi identificada pela primeira vez nos anos 1920, em boxeadores.

O que é a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC)?

A Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), doença que afetou o boxeador Maguila, é neurodegenerativa. A “demência do pugilista”, como é conhecida, afeta o cérebro progressivamente após trauma repetitivo no crânio ou lesões provocadas por explosões. Os primeiros diagnósticos da doença aconteceram nos anos 1920, em boxeadores.

Jogadores de futebol americano e outros atletas também podem ser afetados pela ETC, bem como soldados que passam por explosões. Entre os sintomas da doença, está a alteração de humor, comportamento anormal (impulsividade ou agressão, por exemplo), perda de memória e problemas motores. Visto que não tem cura, a Encefalopatia Traumática Crônica é tratada com medidas de suporte, como ações de orientação, prescrição de medicamentos, acompanhamento psicológico e itens de segurança.

Como Maguila foi afetado pela Encefalopatia Traumática Crônica (ETC)?

Maguila, lutador brasileiro, foi afetado pela Encefalopatia Traumática Crônica (ETC) devido aos traumas repetitivos que teve durante a carreira. Como boxeador, José Adilson Rodrigues dos Santos recebeu inúmeros golpes na cabeça enquanto estava nos ringues. O diagnóstico de Maguila veio em 2013, há 11 anos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)