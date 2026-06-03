Lote de água Crystal, da Coca-cola, é recolhido após identificação de bactéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira (3) o recolhimento voluntário de um lote da água mineral sem gás Crystal após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises realizadas no produto. A medida foi adotada como forma de prevenir riscos aos consumidores e garantir a segurança sanitária.

A marca Crystal integra o Sistema Coca-Cola e está entre as águas minerais mais comercializadas do país. A empresa utiliza diferentes fontes minerais para a produção e distribuição de seus produtos em diversas regiões brasileiras.

Qual o lote afetado?

De acordo com o órgão, o lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, produzido pela Mineração Bom Jesus Ltda., localizada em Luziânia, no estado de Goiás. O recolhimento está sendo realizado de forma voluntária pela empresa fabricante, que iniciou a retirada das unidades do mercado.

Segundo informações repassadas pela fabricante à Anvisa, o lote afetado reúne cerca de 374,4 mil garrafas de 500 ml, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com prazo de validade até 20 de janeiro de 2027.

As unidades foram distribuídas principalmente no Distrito Federal, que recebeu 230.443 garrafas. O lote também chegou a municípios de Goiás (66.768 unidades), ao estado do Tocantins (1.439 unidades) e ao interior de São Paulo (75.750 unidades)

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O que fazer se tiver o produto em casa?

A recomendação das autoridades sanitárias é que os consumidores que possuam unidades do lote afetado não consumam o produto. A orientação é verificar as informações impressas na embalagem e aguardar os comunicados oficiais da empresa sobre os procedimentos para devolução das garrafas e eventual reembolso ou substituição do produto.

A decisão pelo recolhimento ocorreu após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra da água mineral. A contaminação foi apontada em laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), a partir de uma coleta realizada durante uma ação de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF) para monitoramento da qualidade de alimentos e bebidas.

Nota à imprensa

Em nota, a Mineração Bom Jesus (MBJ) informou que está "finalizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás". Segundo a empresa, "o lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP)".

Confira o restante da nota na íntegra:

Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação.

Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado. Reforçamos nosso compromisso permanente com elevados padrões de qualidade e segurança, reconhecidos internacionalmente, e seguimos cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes. Os consumidores podem manter a confiança no consumo dos produtos da marca, enquanto a empresa avança nas avaliações necessárias para o completo esclarecimento do caso junto aos órgãos reguladores.

Reiteramos, por fim, que a marca Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional, de acordo com o engarrafador responsável em cada região, todas devidamente licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes. Ressaltamos que esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), não havendo qualquer relação com outros lotes ou produtos da marca Crystal.

A unidade fabril permanece operando normalmente e cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de qualidade e segurança, com processos certificados, monitoramento contínuo e total conformidade com a legislação vigente.

Sobre Pseudomonas aeruginosa: importante destacar que a Pseudomonas aeruginosa é considerada uma bactéria oportunista. A ingestão não é uma via típica de infecção e, de acordo com a literatura científica disponível, não há associação relevante entre sua ingestão e a ocorrência de efeitos adversos à saúde da população em geral.

Orientação aos consumidores

Consumidores que eventualmente possuam unidades do lote P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126) devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para orientações sobre substituição ou reembolso. SAC: 0800 061 5000

Email: contato@brasal.com.br

Como identificar o lote

Lote: P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126)

Validade: 20/01/2027



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)