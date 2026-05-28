Anvisa manda recolher lote de coco ralado 'Casa de Mãe' por excesso de enxofre

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 28, o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe, da Qualicoco. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O Estadão tenta contato com a empresa.

Segundo comunicado divulgado pela Agência, um laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal apontou resultado insatisfatório na quantidade de dióxido de enxofre, com concentração de 826 mg/kg, índice acima do permitido pelas normas sanitárias.

Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para utilização.

O excesso dela pode provocar reações alérgicas, como irritações respiratórias, dores de cabeça e crises asmáticas.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco.

A Anvisa tem uma ferramenta de consulta na qual é possível checar se determinada marca tem irregularidades.

Veja o passo a passo:

Entre no site https://consultas.anvisa.gov.br/;

Clique em "produtos irregulares";

Pesquise pelo nome da marca, tipo de produto ou a data de publicação da medida;

Clique em "consultar".