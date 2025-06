Livro de professor paraense aborda a biologia do câncer e suas formas de prevenção

O câncer é um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células, que pode se espalhar por diferentes órgãos e formar tumores. Existem diversos tipos de câncer, provocados por múltiplos fatores. É justamente sobre essas causas e características que o biólogo e professor do Instituto Federal do Pará, Carlos Rocha, se debruça no livro "Um guia abrangente sobre a biologia do câncer", publicação que explica os aspectos fundamentais da doença. A versão virtual do livro já foi lançada no site da editora inglesa Cambridge Scholars, enquanto a publicação física ainda não tem data definida.

“O livro é uma introdução à biologia do câncer. Ele aborda uma ampla variedade de temas, incluindo as fases e a regulação do ciclo celular, as causas do câncer, as características das células cancerosas e as vias de sinalização envolvidas no desenvolvimento das neoplasias. Também trata da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença”, explica o professor.

Carlos, que é biólogo com doutorado em biologia celular, se aprofundou no estudo do câncer durante o pós-doutorado, pesquisando produtos e processos ligados à saúde humana. Apesar disso, a obra não apresenta resultados de uma pesquisa específica. Em vez disso, reúne informações essenciais sobre o câncer, organizadas para facilitar a compreensão do público geral.

“A principal novidade do livro é que, em vez de adotar uma abordagem médica, como é mais comum, ele propõe uma perspectiva biológica. Reuni conteúdos de biologia do ensino médio para explicar as estruturas e os processos relacionados ao câncer. No final, incluí ainda um glossário com os principais termos técnicos, o que ajuda a tornar a linguagem mais acessível. A mensagem é clara: não é preciso ser especialista. Qualquer pessoa pode começar a entender a biologia do câncer”, afirma.

Causas e prevenção

Uma das dúvidas mais recorrentes entre as pessoas é: o que causa o câncer? Essa questão é amplamente abordada no livro, em que o professor detalha as principais causas dos diferentes tipos da doença, além de apresentar estratégias de prevenção.

“Há um capítulo inteiro dedicado aos agentes carcinógenos, que são divididos em três grupos principais: agentes químicos, como os componentes do cigarro e alguns metais pesados; agentes físicos, como determinados tipos de radiação; e agentes biológicos, com destaque para certos vírus, especialmente o HPV”, afirma.

Carlos também destaca a importância da prevenção, explicando as duas principais formas abordadas no livro. "A prevenção primária inclui ações inespecíficas, como evitar o tabagismo, e específicas, como a vacinação. Já a prevenção secundária envolve métodos de rastreamento, como a colonoscopia para detecção precoce do câncer de intestino e o exame papanicolau para prevenção do câncer do colo do útero", explicou.

Lançamento

A versão virtual do livro já foi lançada no site da editora inglesa Cambridge Scholars, enquanto a publicação física ainda não tem data definida. A obra é indicada para a formação básica, podendo ser utilizada em escolas de ensino fundamental e médio, graças à linguagem clara e acessível para qualquer pessoa interessada em compreender melhor a doença.

“O diferencial do livro está justamente na forma como ele introduz a biologia do câncer de maneira detalhada, sem ser técnica demais, o que permite que mesmo leitores leigos se sintam acolhidos. É uma leitura voltada para um público amplo”, conclui Carlos.