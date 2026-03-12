Levar celular para o banheiro aumenta risco de hemorroidas em 46%, diz pesquisa

Você costuma levar o celular para o banheiro? Apesar de parecer um hábito inofensivo, essa prática pode trazer consequências para a saúde. Um estudo científico indicou que o uso do smartphone enquanto a pessoa está no vaso sanitário pode estar associado a um maior risco de desenvolver hemorroidas.

A pesquisa foi publicada na revista científica PLOS One e revelou que pessoas que utilizam o celular durante esse momento têm 46% mais chances de apresentar o problema.

Como foi realizado o estudo?

O levantamento analisou 125 adultos submetidos à colonoscopia de rastreamento. Além do exame, os participantes responderam a perguntas sobre hábitos relacionados ao uso do banheiro, incluindo o costume de utilizar o celular enquanto estavam sentados no vaso sanitário.

Os pesquisadores também observaram uma diferença significativa no tempo em que as pessoas permaneciam sentadas no vaso sanitário. Entre os participantes que afirmaram usar o celular no banheiro, 37,3% disseram ficar mais de cinco minutos nessa posição.

Já entre aqueles que não tinham o hábito de utilizar o aparelho durante esse momento, o percentual foi bem menor: apenas 7,1% relataram permanecer no vaso sanitário por mais de cinco minutos.

De acordo com o coloproctologista Danilo Munhóz, um dos pesquisadores do estudo, o principal fator de risco está ligado ao tempo em que a pessoa permanece nessa posição.

Segundo o especialista, quem leva o celular para o banheiro costuma ficar sentado por mais tempo do que o necessário. Esse período prolongado pode aumentar a pressão nas veias da região anal, favorecendo o surgimento das hemorroidas.

Como se formam as hemorroidas?

As hemorroidas são veias dilatadas localizadas na região do ânus e do reto, que podem provocar sintomas como dor, coceira, sangramento e desconforto durante a evacuação. Entre os fatores de risco também estão prisão de ventre, esforço excessivo ao evacuar, sedentarismo e alimentação pobre em fibras.

Especialistas orientam que o tempo no vaso sanitário seja apenas o necessário para evacuar, evitando distrações como o uso do celular ou leitura prolongada.

Como reduzir o risco no banheiro?

Uma das medidas mais simples para diminuir o risco é evitar levar o celular para o banheiro. Ao evitar levar o aparelho nesse momento, a pessoa reduz distrações e permite que o corpo conclua o processo de evacuação de forma mais natural e rápida.

Além disso, manter bons hábitos intestinais também é fundamental para prevenir o problema. Segundo o especialista, uma alimentação rica em fibras, a ingestão adequada de água e a prática regular de atividades físicas ajudam no funcionamento do intestino.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)