Instituto Butantan testa vacina quadrivalente contra a gripe

O Instituto Butantan começou esta semana a testar uma nova vacina quadrivalente contra a gripe. O Hospital das Clínicas de São Paulo é um dos 11 centros no país que está participando dos testes. A tecnologia de fabricação das duas vacinas é a mesma, sendo já dominada pelo Instituto Butantan e aprovada pela Anvisa. Por isso, a pesquisa da tetravalente já iniciou a fase 3, a de testes em humanos.

Um grupo de 8 mil pessoas a partir dos 3 anos de idade já está recebendo as doses, enquanto outro grupo de 2 mil bebês de 6 meses a 3 anos incompletos será testado a partir de abril. Metade dos voluntários receberá a vacina trivalente, enquanto a outra metade receberá a tetravalente.

O Butantan espera ter todos os resultados até o fim do ano, para submeter à Anvisa. O diretor do instituto explicou que ter uma vacina tetravalente aprovada é importante para o caso de quatro vírus circularem no Brasil ao mesmo tempo.

A vacina já é aplicada nos postos de saúde, mas a nova vacina tetravalente tem o benefício de proteger contra um subtipo a mais da gripe. A eficácia será medida comparando as amostras de sangue de ambas as vacinas.