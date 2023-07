Inflamação no cérebro pode dar vontade de comida gordurosa, diz estudo

Médicos canadenses apontaram que um tipo de inflamação no cérebro faz com que se aumente o apetite, especialmente por comida com gordura. Os profissionais afirmam que há momentos em que o cérebro parece implorar por uma batata frita ou um prato cheio de gordura.

De acordo com a pesquisa realizada por cientistas canadenses e publicada, na segunda-feira (17), na revista PNAS, a vontade pode ter a ver com uma série de inflamações no cérebro que levam à fome compulsiva e ao desejo específico por opções gordurosas.

O estudo da Universidade de Newfoundland mostrou que inflamações no hipotálamo parecem estar ligadas ao problema e, para piorar, quanto mais gordura a pessoa consome, mais essa zona do cérebro se inflama e maior é o desejo por alimentos que geram um acúmulo de peso rápido, e, assim, se cria o ciclo vicioso da obesidade.