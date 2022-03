Infecção pelo novo coronavírus pode fazer cérebro ‘encolher’; entenda

As perdas de olfato e de memória relatadas por diversos pacientes do mundo, após contraírem covid-19, já têm uma explicação. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, descobriram o encolhimento de uma parte do cérebro responsável pelo processamento dessas duas habilidades. Ainda não há como afirmar se esse desequilíbrio no cérebro pode ser revertido de forma parcial ou completo.

Segundo o estudo, publicado na revista científica Nature, os impactos foram observados nos casos mais leves ou graves da doença. Para a professora de Oxford e uma das autoras do estudo, Gwenaëlle Douaud, a maior perda foi em indivíduos que tiveram casos leves. Segundo a pesquisadora, a pesquisa identificou um declínio das habilidades mentais para realizar tarefas complexas.

“Apesar da infecção ser leve para 96% [a maioria] dos participantes [do estudo], observamos a maior perda de volume de massa cinzenta e o maior dano tecidual nos participantes infectados, em média, 4,5 meses após a infecção”, disse a pesquisa em comunicado. As informações são do site Canaltech.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Covid-19: Vacinação avança na Grande Belém nesta terça (8)]]





Como foi organizado o estudo da ação da covid-19 no cérebro?

Os pesquisadores reuniram 785 voluntários, com idades entre 51 a 81 anos. Desses, 401 foram infectados pelo coronavírus e 15 foram hospitalizados. Outros 384 participantes não receberam um diagnóstico da covid-19. A exigência era que todos tivessem feito exames de imagem do cérebro antes do estudo.

Separados os grupos, todos os voluntários foram submetidos a uma segunda varredura cerebral. Foi aí que os cientistas conseguiram identificar as alterações. Na etapa de análise, os participantes foram divididos por idade, sexo e fatores de risco para a covid-19.

Qual a conclusão do estudos da ação da covid-19 no cérebro?

Os pesquisadores informaram que foi possível observar a redução do tamanho em diferentes partes do órgão do sistema nervoso central, entre eles no córtex cerebral, nos que contraíram o vírus - e foi muito maior que o do grupo de controle.

Essa região é onde se recebe informações sensoriais de neurônios detectores do olfato. Agora, a equipe precisa entender os desdobramentos da descoberta na saúde dos indivíduos, o que ainda não é possível presumir.