HTLV: Conheça o vírus da família do HIV, que pode estar em 2,5 milhões de pessoas no Brasil

O HTLV é um vírus linfotrópico de células T humanas que pode causar diversas doenças, incluindo doenças da medula espinhal, doença neurológica degenerativa grave e leucemia das células T. Estima-se que entre 800 mil e 2,5 milhões de pessoas vivam com o vírus no Brasil, sendo que o diagnóstico é frequentemente realizado durante a doação de sangue.

Como é a transmissão do HTLV?

A transmissão do HTLV pode ocorrer:

de mãe para filho durante a amamentação ou durante a gestação,

por meio de relações sexuais desprotegidas,

pelo compartilhamento de seringas e agulhas.

Quais são os sintomas da infecção por HTLV?

A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas. No entanto, algumas podem desenvolver doenças graves, como:

câncer,

problemas musculares,

problemas nas articulações,

doenças nos pulmões,

problemas na pele,

doenças nos olhos.

Como se proteger do HTLV?

Para reduzir a disseminação do vírus, é importante adotar medidas de prevenção, como a triagem para o HTLV nos exames de pré-natal e a não compartilhar seringas e agulhas. O uso de camisinha durante as relações sexuais também é recomendado.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento para HTLV?

O diagnóstico do HTLV é feito por meio de testes laboratoriais e o tratamento é direcionado de acordo com a doença relacionada ao vírus. Quando diagnosticado HTLV na gestação, recomenda-se não amamentar para evitar a transmissão do vírus para a criança.

Pessoas infectadas pelo HTLV podem receber acompanhamento nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, em serviços especializados para diagnóstico e tratamento precoce de doenças associadas ao vírus.