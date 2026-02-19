Capa Jornal Amazônia
Saúde

Saúde

Homem e mulher são atacados com seringa; veja o que fazer se você for vítima

O caso está sendo investigado como lesão corporal dolosa pela Polícia Civil da Bahia

Victoria Rodrigues
fonte

As duas pessoas sofreram perfurações de seringa pelas costas. (Foto: Freepik)

Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 58, foram atacados com uma seringa na última terça-feira (17) enquanto estavam presentes nas imediações do circuito Osmar, em Campo Grande, que fica situada na zona central da Bahia. Os dois estavam curtindo o carnaval de Salvador quando, de repente, foram perfurados nas costas por alguém que passava pelo local em meio a multidão de foliões do evento.

De acordo com informações da Polícia Civil, tanto a mulher quanto o homem buscaram atendimento médico após perceberem o ataque que, até o momento, não possui informações sobre autoria ou motivação para que ocorresse o crime durante o carnaval. “Os dois foram atendidos no Posto de Saúde do Politeama, onde relataram terem sido agredidos com objeto semelhante a uma agulha”, disse em nota.

Ao chegarem na unidade de saúde, as vítimas foram atendidas e fizeram alguns exames para identificar se as agulhas estariam contaminadas com algum vírus, como, por exemplo, o do HIV. Depois que saíram do local, os dois prestaram depoimentos à Polícia Civil da Bahia e agora as imagens do espaço do circuito serão analisadas para auxiliar na identificação do suspeito e na descoberta da motivação do crime.

O que fazer se você for atacado com uma seringa?

A picada de uma agulha parece ser um gesto inofensivo, mas que se for realizado de forma errada, pode até colocar a saúde da pessoa em risco, visto que a substância que está dentro pode carregar vírus que causam diversas enfermidades. Esse tipo de acidente pode, inclusive, aumentar o risco de transmissão de doenças, como HIV, hepatite B ou C, e por isso, existe a importância de se tomar algumas precauções após o ataque.

Diante do exposto, em casos de ataque com agulhas, você deve tomar alguns cuidados especiais, que são:

  1. Lavar bem a pele com água e sabão durante 15 minutos;
  2. Não utilizar produtos no local, como hidratante, colônias e perfumes;
  3. De modo algum, espremer a região da picada da agulha;
  4. Se o acidente tiver acontecido em mucosas, lavar os lábios, a cavidade oral e nasal com água ou soro fisiológico;
  5. Se o acidente tiver acontecido no olho, remover as lentes de contato e lave os olhos com água ou soro fisiológico;
  6. E por fim, ir ao hospital imediatamente para fazer exames de sangue e diagnosticar possíveis doenças.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

