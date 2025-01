HMPV: Saiba o que é a doença viral que vem atingindo crianças na China

De acordo com informações da mídia estatal Chinesa, o número de casos de metapneumovírus humano (HMPV) vem aumentando com rapidez na China, principalmente entre crianças com menos de 14 anos.

O Centro de Controle de Doenças do país, criado após a pandemia de Covid-19 para rastrear surtos atípicos, emitiu um comunicado à população, alertando sobre a importância de tomar precauções com a saúde e a higiene. Em seu comunicado, eles também descartaram temores de uma nova pandemia.

Segundo a mídia local, o surto da doença se concentra em regiões ao norte do país, onde as temperaturas baixas favorecem a propagação de infecções respiratórias.

VEJA MAIS

O que é o HMPV?

Descoberto em 2001, na Holanda, o HMPV é um vírus que pertence à família pneumoviridae – cujo integrante mais conhecido é o vírus sincicial respiratório (RSV). Ele possui sintomas semelhantes a uma gripe, como tosse, febre, nariz entupido e falta de ar, contudo, estes podem se agravar e evoluir para quadros de bronquite ou pneumonia.

Registrado em países de vários continentes, como Índia, Inglaterra, Austrália e Chile, o vírus foi identificado em um paciente no Brasil, pela primeira vez, em 2004. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido são mais vulneráveis aos sintomas graves.

Tratamento e prevenção

Ainda não existem vacinas ou medicamentos antivirais específicos para prevenir ou tratar o metapneumovírus humano. No entanto, as medidas de prevenção são semelhantes às usadas contra outros vírus respiratórios: lavar as mãos corretamente, evitar o contato próximo com pessoas doentes, não compartilhar copos e utensílios, e usar máscaras. Essas práticas podem ajudar a evitar a transmissão do HMPV.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)