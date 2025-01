Governo do Pará inaugura Serviço de Referência em Dermatologia da Uepa

O Governo do Estado do Pará entrega nesta quarta-feira (8), o Serviço de Referência Especializado em Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), reconhecido oficialmente pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Localizado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no bairro do Marco, em Belém, o espaço passa a ser uma unidade de saúde conveniada ao Estado. A entrega ocorre dentro das ações pelo aniversário de 409 anos da capital Belém e o investimento é de quase R$ 2 milhões em reforma, adequação, equipamentos e serviços.

Com o reconhecimento da Sespa, o serviço recebeu, em 2024, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), registro oficial do Ministério da Saúde que organiza informações de todos os estabelecimentos de saúde do país. Esse reconhecimento garante que as consultas e procedimentos realizados no serviço dermatológico sejam financiados pelo orçamento estadual, conforme os valores definidos pela Sespa. A mudança e integração ao CNES tem potencial para ampliar a capacidade de atendimento e a qualidade do serviço oferecido à população.

VEJAS MAIS

Em 2024, o Serviço de Dermatologia da Uepa realizou cerca de 8 mil atendimentos, reforçando sua importância como referência no cuidado com a saúde da pele. A expectativa é dobrar o atendimento, segundo a professora e coordenadora do Serviço de Referência Especializado em Dermatologia da Uepa, Regina Carneiro. "No CCBS, a equipe do serviço de dermatologia vai continuar oferecendo um atendimento de qualidade para nossa população, agora em melhores instalações, para que a gente possa seguir tratando as doenças dermatológicas que comprometem a nossa população, como as tropicais e as doenças relacionadas ao nosso clima da Amazônia. Desta forma, que a gente possa continuar ensinando dermatologia para nossos alunos de graduação e pós-graduação e aumentando nossa capacidade de atendimento", disse a médica.

Atendendo todas as doenças dermatológicas, atualmente a unidade conta com 10 consultórios, duas salas de cirurgias, recepção, auditório e uma sala de fototerapia que é um tratamento realizado em uma cabine de luz, que pode ser utilizado para os casos de vitiligo, por exemplo. A Uepa é a única instituição pública a oferecer o serviço de fototerapia de forma gratuita prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado. Entre os demais atendimentos, realiza diagnóstico e tratamento de câncer de pele, hanseníase, cirurgias dermatológicas, tricoscopia, dermatoscopia, dermatologia pediátrica, entre outros.

A equipe do ambulatório é formada por 6 médicas dermatologistas docentes, 6 médicos preceptores voluntários, uma biomédica que é micologista, uma patologista; 9 médicos residentes, 4 médicos especializandos em dermatologia e a partir de março mais 3 médicos dermatologistas e uma cirurgiã plástica.



Os atendimentos são destinados a toda a população,exclusivamente pelo SUS, mediante encaminhamento médico pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado. O Serviço de Dermatologia funciona no Campus II/CCBS da Uepa, localizado na travessa Perebebuí, 2623, bairro do Marco, em Belém.

Com o Serviço de Referência em Dermatologia, a Uepa reforça seu compromisso com a saúde pública e a formação acadêmica, uma vez que o serviço também serve como espaço de ensino e treinamento para alunos de Medicina e residentes da instituição.