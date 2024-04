Folha de boldo vira substituto do papel higiênico na África e nos EUA; entenda os benefícios

Já pensou em substituir papel higiênico por folha de boldo? Em alguns países da África e nos Estados Unidos, a prática tem sido comum como alternativa sustentável ao alto custo do produto. A Plectranthus barbatus pode ser o “novo papel higiênico” no continente africano devido aos seus mais variados benefícios.

Martin Odhiambo, fitoterapeuta do Museu Nacional do Quênia, afirma que a substituição é possível. "A Plectranthus barbatus é o papel higiênico africano. Muitos jovens hoje em dia desconhecem essa planta, mas ela tem potencial para ser uma alternativa, amiga do ambiente, ao papel higiênico", diz ele.

De acordo com ele, as folhas são macias e têm cheiro de menta. A “folha de boldo” é cultivada amplamente em toda a África e ainda é usada em áreas rurais, o que a torna facilmente acessível. As folhas têm tamanho semelhante a um quadrado de papel higiênico industrial, e podem ser usadas em vasos sanitários modernos com descarga.

Benjamin, que utiliza Plectranthus barbatus há mais de 25 anos, cultiva a planta no quintal dele, perto de sua casa em Meru, no Quênia. "Aprendi sobre a planta com meu avô, em 1985, e a uso desde então. É macia e tem um cheiro agradável”, conta ele.

É possível substituir o papel higiênico por planta?

Aos poucos, o potencial do uso de folha de boldo como papel higiênico está sendo explorado em outros países, como os Estados Unidos. O ativista ambiental norte-americano, Robin Greenfield, já utiliza a planta há cinco anos.

Segundo ele, seu viveiro na Flórida possui mais de cem pés de boldo, que também são compartilhados como uma iniciativa para mais pessoas cultivarem seu “próprio papel higiênico”.

"Há muitas pessoas que associam o uso da planta como papel higiênico à pobreza, mas devo lembrá-los que, quando usam papel higiênico industrial, continuam usando plantas. A diferença é que elas apenas têm uma indústria com elas", diz ele.

"Para quem hesita em experimentar o boldo como papel higiênico, eu diria para abandonar as preocupações sobre o que as pessoas pensam de você. E simplesmente dizer: vou ser eu mesmo. E isso pode significar me limpar com algumas folhas bem macias que eu mesmo planto”, finaliza.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)