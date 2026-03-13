Ex-ginasta Laís Souza emociona fãs ao aparecer de pé em nova foto no Instagram; veja

A ex-ginasta e comentarista de esporte da TV Globo, Laís Souza, emocionou seus seguidores nesta quarta-feira (11) ao publicar um registro em que aparece de pé e sem apoios durante o retorno à fisioterapia. Na manhã desta sexta-feira (13), Laís publicou também um vídeo em que está de pé com o auxílio de um profissional enquanto pula diversas vezes sobre uma cama elástica pequena.

"A posição em pé ajuda a melhorar a circulação sanguínea, estimula as articulações, aumenta a capacidade pulmonar, contribui para a saúde dos ossos e também auxilia no funcionamento do intestino, que costuma ficar mais lento depois da lesão medular. É um estímulo que melhora a condição geral do corpo e é extremamente importante para quem passa muito tempo sentado", revelou Laís Souza nas redes sociais.

Na mesma publicação, a ex-atleta olímpica também explicou que passou um período sem fazer exercícios físicos e que essa etapa é muito importante em sua rotina. "Eu fiquei quase dois meses sem ir à fisioterapia. Nesse período afastada senti claramente a diferença. Hoje tento manter esse exercício como parte da minha rotina. Fico cerca de 30 minutos em pé, duas vezes por semana", complementou Laís.

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Apoio dos fãs e amigos

Com as recentes publicações de Laís Souza, diversos amigos e fãs elogiaram a evolução e dedicação da ex-atleta olímpica. "Meu Deus! Essa menina é o maior exemplo de superação que temos", disse uma seguidora. "Esse menina me emociona a cada dia... que exemplo de fibra moral, persistência e fé", destacou outra. "Eu sonho em ver essa moça voltar a andar", revelou uma terceira pessoa.

Encontro de Laís com Tatiana Sampaio

Há duas semanas, a ex-atleta Laís Souza teve a oportunidade de se encontrar com a doutora Tatiana Sampaio, que é responsável por uma das maiores descobertas científicas da atualidade: a polilaminina como forma de cura para pacientes com paraplegia e tetraplegia. Em uma publicação em seu perfil do Instagram, Laís disse que o desejo dela era agradecer pelo feito medicinal que ninguém nunca havia conseguido antes na história.

"Hoje tive o privilégio de conhecer Tatiana Sampaio. Eu precisava vir pessoalmente agradecer por todos esses anos dedicados à pesquisa. Em 12 anos de lesão, acompanhei inúmeros estudos ao redor do mundo. Li artigos, vi reportagens, ouvi especialistas, mas sem criar expectativas. Nenhum deles tinha despertado em mim o que senti ao conhecer a polilaminina", escreveu Laís Souza na publicação do Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)