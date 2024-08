Estudo encontra mais de 700 tipos de bactérias em micro-ondas

Apesar do que se acredita pelo senso comum, a radiação emitida pelos micro-ondas não é capaz de eliminar completamente as bactérias, na verdade, o eletrodoméstico pode ser o habitat de mais de 700 tipos desses micro-organismos. Foi o que alertaram pesquisadores da Espanha, em um estudo publicado na Frontiers in Microbiology, na última quarta-feira (7).

Durante a pesquisa, os cientistas coletaram amostras de micróbios dentro de 30 micro-ondas:

10 eram domésticos e cada um deles estava em uma única casa;

10 eram domésticos, mas estavam em ambientes compartilhados, como escritórios e refeitórios;

10 eram de laboratórios de biologia molecular e microbiologia.

O objetivo disto era entender se as comunidades microbianas são influenciadas por interações alimentares e hábitos das pessoas que utilizam o aparelho. No total, os pesquisadores encontraram 747 gêneros diferentes de 25 linhagens bacterianas.

Eles também descobriram que a composição da comunidade bacteriana era semelhante entre micro-ondas domésticos compartilhados e micro-ondas domésticos de uma única casa, enquanto nos aparelhos de laboratório, a composição era diferente, com uma diversidade maior de bactérias.

Riscos à saúde

Após comparar a diversidade de bactérias encontradas no aparelho eletrônico com aquelas que costumam ser encontradas em superfícies típicas da cozinha, como pia e mesa, os cientistas encontraram semelhanças e alertaram.

“Algumas espécies de gêneros encontradas em micro-ondas domésticos, como Klebsiella, Enterococcus e Aeromonas, podem representar um risco à saúde humana. No entanto, é importante notar que a população microbiana encontrada em micro-ondas não apresenta um risco único ou aumentado em comparação a outras superfícies comuns de cozinha”, disse Daniel Torrent, um dos autores do estudo, em comunicado à imprensa.

O pesquisador então recomendou, tanto para o público geral, quanto para outros pesquisadores e trabalhadores de laboratórios, desinfectar regularmente os micro-ondas com uma solução de alvejante diluída ou spray desinfectante.

“É importante limpar as superfícies internas com um pano úmido após cada uso para remover qualquer resíduo e limpar respingos imediatamente para evitar o crescimento de bactérias”, afirmou ele.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)