Enfermeira descobre que 'sinal de nascença' era um câncer de pele

Uma enfermeira americana de 42 anos descobriu que uma mancha que ela acreditava ser um sinal de nascença era, na verdade, um câncer de pele. A texana Ilia Smith não se lembrava de quando a marca tinha aparecido, e o sinal só começou a preocupá-la quando gerou coceira e chegou a sangrar.

VEJA MAIS

Uma biópsia confirmou que Ilia tinha um melanoma em estágio 2 de desenvolvimento. Foi necessário retirar uma área de quatro centímetros da pele da coxa, com uma profundidade de mais de dois centímetros. Ela já convivia com a mancha há pelo menos 11 anos quando foi feita a cirurgia.

“Eu pensava que não precisava usar protetor solar [por ser negra]”, conta ela em suas redes sociais.

Uma colega de profissão a avisou em 2009 que o sinal poderia ser câncer, mas Ilia não deu muita importância.

Apesar de ter ficado tantos anos sem tratamento, o câncer de Ilia não se espalhou por outras partes do corpo. Porém, ele acabou ganhando tanta profundidade que a enfermeira teve que passar por uma cirurgia plástica para amenizar a cicatriz.

Segundo o Ministério da Saúde, casos de câncer de pele em pessoas negras e em crianças são raros, mas podem acontecer, especialmente em áreas de pele mais clara, como as palmas das mãos e plantas dos pés. Hoje em dia, Ilia dá palestras a pessoas negras sobre a importância do cuidado com a exposição solar. Ela garante que, depois do câncer, usa protetor solar fator 50 quando faz seus banhos de sol que eram, até a descoberta da doença, diários.