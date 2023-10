Encontro em Belém reúne referências nacionais no tratamento de doenças do cotovelo; veja mais

No último dia 23, o novo Mangueirão recebeu o seu primeiro evento científico desde a reinauguração, organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Mais de 300 inscritos se fizeram presente no Simpósio sobre Patologias do Cotovelo, entre estudantes e profissionais da saúde, que assistiram palestras e simpósios com alguns dos nomes mais renomados da área, sob a organização e coordenação do Dr. Jean Klay Machado e da Dra. Marcella Machado.

Esta foi a 20ª edição do curso itinerante, ministrado no auditório do Estádio do Novo Mangueirão, que agora está apto a receber diversos tipos de eventos, não apenas ligados à área esportiva. Nomes de peso da ortopedia nacional se fizeram presentes, como o Dr. Sandro Reginaldo (Presidente da SBCOC), Dr.Alberto Pochini (UNIFESP) e Dr.Bruno Lobo (INTO). De acordo com o coordenador do evento, a iniciativa de caráter inédito abre portas para novas perspectivas e trocas de informações entre profissionais e estudantes da área.

"Esse evento foi o primeiro no Brasil com essa característica, exclusivo para as doenças do cotovelo. A gente contou com três especialistas do Brasil: o doutor Sandro Reginaldo, que vem de Goiânia e é o atual presidente da sociedade; o doutor Alberto Pochini, da Universidade Federal de São Paulo; e o doutor Bruno Lobo, do Instituto Nacional de Traumatologia do Rio de Janeiro", explica Jean Klay Machado, que destacou a abertura do conhecimento, bem como a utilização de um espaço amplo e dotado de toda infraestrutura.

"Foi uma manhã com várias discussões científicas, com algumas aulas e tudo isso dentro de um equipamento novo, moderno e, eu diria, inusitado, que é o novo Mangueirão. Tivemos a oportunidade de inaugurar o maior auditório do Mangueirão, que tem capacidade para cerca de 200 pessoas e permaneceu lotado", destaca. Ao final do encontro, sob a orientação do diretor do estádio, Maurício Bororó, os convidados fizeram um tour guiado por todo complexo esportivo. "Agradecemos ao Governo do Estado, à diretoria do estádio e à Secretaria de Esporte e Lazer"