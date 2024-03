Empresário morre de ‘overdose’ de vitamina D por tomar suplementos em excesso

Um empresário aposentado, de 89 anos, morreu de "overdose" de vitamina D após tomar os suplementos em excesso. O caso aconteceu durante o ano passado na Inglaterra, Reino Unido, e divulgado pela revista científica ‘BMJ Case Reports’ recentemente.

Segundo a publicação, David Mitchener tomava mais de 20 suplementos de venda livre todos os dias, incluindo 50 mil unidades internacionais de vitamina D, três vezes ao dia. Essa quantidade de doses, medida em unidades internacionais, é centenas de vezes maior do que as recomendações nutricionais.

Após um mês tomando os suplementos sem acompanhamento médico, ele começou a manifestar náusea, dor abdominal, diarreia e vômito, além de câimbras nas pernas e zumbido nos ouvidos.

Dois meses depois, o paciente foi internado e, durante a investigação médica, descobriram que a quantidade de vitamina D no sangue do paciente estava sete vezes mais alta do que o normal, o que havia provocado a falência aguda de seus rins.

Mitchener ouvir falar sobre os suplementos em um programa de rádio de um nutricionista. O idoso morreu dez dias depois de ser internado. A causa da morte foi hipercalcemia, que é um acúmulo de cálcio no corpo associado à ingestão excessiva de vitamina D.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)