“DIU para homens”? Gel anticoncepcional masculino tem 99% de eficácia em testes iniciais

O primeiro anticoncepcional masculino em forma de gel do mundo, demonstrou uma eficácia de 99% em testes clínicos preliminares, de acordo com os pesquisadores envolvidos no estudo. A expectativa é que o produto esteja disponível no mercado até o ano de 2027.

Desenvolvido pela Contraline, uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, o produto chamado de ADAM é um hidrogel não hormonal projetado para impedir a liberação de espermatozoides durante a ejaculação. O estudo clínico foi realizado na Austrália com 23 homens entre 1.500 voluntários de diversas faixas etárias. Os especialistas observaram que a contagem de espermatozoides reduziu entre 99 a 100% em apenas um mês após a aplicação do gel.

O método contraceptivo consiste na injeção do gel no canal deferente que é o ducto responsável por transportar os espermatozoides dos testículos para fora do corpo. Este procedimento é realizado em uma consulta médica, com aplicação de anestesia local.

Em entrevista à STAT News na última quinta (04), o pesquisador Kevin Eisenfrats, líder da Contraline, descreveu o gel como um “DIU para homens” porque espera que o contraceptivo seja duradouro, mas reversível. “Prevemos que nosso primeiro produto seja algo que os homens possam obter a cada um ou dois anos. Obviamente, faremos ensaios clínicos para provar que é eficaz durante esse período de tempo”, afirma Eisenfrats.

Novos ensaios clínicos vão avaliar se o método contraceptivo não hormonal pode ser revertido para que os homens tenham filhos no futuro.