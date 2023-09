Diabetes: 40% das pessoas que sofrem com a doença não são diagnosticadas, diz relatório

Uma investigação recente conduzida pelo The Guardian revelou que cerca de 40% das pessoas que sofrem de diabetes em todo o mundo não receberam o diagnóstico. Essa descoberta é parte de um relatório global da diabetes em 2023, considerada a maior pesquisa do tipo até o momento.

A maioria dos não diagnosticados residem na África (60%), seguida pelo Sudeste Asiático (57%) e a região ocidental do Pacífico (56%). Mais ainda, o relatório aponta que metade das pessoas já diagnosticadas com diabetes não está recebendo o tratamento adequado. Três em cada quatro pessoas afetadas pela diabetes vivem em países de baixa e média renda, onde os cuidados de saúde nem sempre estão disponíveis.

A diabetes é uma condição de saúde que se desenvolve devido ao excesso de açúcar no sangue, conhecido como hiperglicemia. Existem vários tipos de diabetes, sendo o tipo 2 o mais comum, geralmente associado a adultos e a maus hábitos de vida, como sedentarismo e dietas desequilibradas.

VEJA MAIS

Em 2021, foram registradas quase 7 milhões de mortes relacionadas à diabetes, apesar de um gasto total de mais de 970 bilhões de dólares em tratamentos. Sasha Korogodski, a principal pesquisadora por trás do relatório, aponta que mais de 530 empresas em todo o mundo estão focadas no diagnóstico da diabetes, mas apenas 33 delas estão localizadas nas áreas onde a necessidade é maior, ou seja, África, Sudeste Asiático e região ocidental do Pacífico.

"A infraestrutura limitada de cuidados de saúde, incluindo a escassez de profissionais de saúde e de equipamento de diagnóstico, pode impedir o diagnóstico precoce da diabetes", diz a pesquisadora.

O relatório também observa que o números de diabéticos está aumentando em todo o mundo e considera isso um resultado da rápida urbanização e das mudanças climáticas que afetam a produção de alimentos. O consumo crescente de alimentos processados, muitas vezes mais baratos e menos saudáveis do que fontes tradicionais de alimento, também é um fator contribuinte para esse aumento.

Um estudo liderado por pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington estima que existem cerca de 529 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Segundo um artigo sobre diabetes publicado na revista médica The Lancet, esse número dobrará para 1,3 bilhão até 2050.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)