Dia Mundial sem Tabaco: confira 10 doenças relacionadas ao tabagismo

O tabaco presente no cigarro tradicional ou no cigarro eletrônico é o responsável por diversas doenças, que vão desde doenças respiratórias até infartos, AVCs, impotência sexual nos homens e infertilidade nas mulheres, além de menopausa precoce e complicações na gravidez. E principalmente, câncer de pulmão e bexiga. Confira 10 doenças doenças relacionadas ao tabagismo:

1 - Infartos e AVC

Substância presente no tabaco produz alterações cardiovasculares, gerando uma aceleração nos batimentos cardíacos e contraindo as principais artérias, levando, assim, à alteração no ritmo dos batimentos cardíacos e ao aumento da pressão arterial. isso pode provocar infarto, angina, AVC e aneurisma.

Sintomas: pressão alta, dores no peito e placas de gordura nos vasos.

2 - Impotência sexual

O fumo excessivo pode ocasionar também numa impotência sexual em homens, especialmente na faixa etária abaixo dos 50 anos, causado por alterações na liberação dos hormônios importantes para o contato íntimo, como por inibir o fluxo sanguíneo que bombeia o sangue para o pênis, necessário para manter a ereção, além de também interferir na qualidade do esperma.

Sintomas: dificuldades para iniciar ou manter o contato íntimo até o final.

3 - Úlceras no estômago

O tabaco contribui para o surgimento de novas úlceras no estômago, atrasa a sua cicatrização, interfere na efetividade do tratamento para erradicá-las e aumenta as complicações relacionadas às úlceras.

Sintomas: dor no estômago, queimação, má digestão e alterações no ritmo intestinal.

4 - Complicação na gravidez

Nas mulheres grávidas, o fumo pode causar diversas complicações durante o período da gravidez, pois as toxinas inaladas, mesmo que de forma passiva, tem-se o risco de ocasionar um aborto espontâneo, retardamento de crescimento do feto, nascimento prematuro ou mesmo morte do bebê.

Sintomas: presença de sangramentos, cólicas intensas ou alterações no crescimento do útero.

5 - Câncer de pulmão

Talvez esta seja a principal doença causada pelo tabagismo, pois ela atinge com frequência fumantes passivos e ativos. As substâncias presentes no tabaco entram em contato com os finos tecidos dos pulmões, que fazem as trocas respiratórias, gerando, assim, disfunções e inflamações no trato respiratório.

Sintomas: tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, piora da falta de ar, perda de peso e de apetite, pneumonia recorrente ou bronquite, sentir-se cansado ou fraco e nos fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado e aparecem crises em horários incomuns

6 - Câncer de bexiga

Boa parte das substâncias cancerígenas presentes no tabaco podem se alojar no sistema urinário, vindo do sistema circulatório. Ao permanecerem nas vias urinárias, essas substâncias têm potencial de aumentar o risco de desenvolver câncer de bexiga, por ficarem em contato com estas estruturas.

Sintomas: sangue na urina, dor durante o ato de urinar e necessidade frequente de urinar, mas sem conseguir fazê-lo; podem ser sinais de alerta de diferentes doenças do aparelho urinário, inclusive do câncer de bexiga.

7 - Câncer de laringe

O fumo está entre uma das principais causas do câncer de laringe, já que o tabagismo é o maior fator de risco para tumores na laringe, orofaringe e hipofaringe, conhecidos também popularmente como câncer de garganta.

Sintomas: dor de garganta, principalmente durante a deglutição, sugere tumor supraglótico; e rouquidão indica tumor glótico e subglótico.

8 - Câncer na via oral

O câncer da boca (também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral) é um tumor maligno que afeta os lábios e as estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca (palato), língua (principalmente as bordas) e a região embaixo da língua (assoalho da boca). Quem fuma cigarro ou utiliza outros produtos derivados do tabaco pode desenvolver câncer de boca e de faringe do que não fumantes. Quanto maior o número de cigarros fumados, maior o risco de câncer.

Sintomas: lesões (feridas) na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias, que podem apresentar sangramentos e estejam crescendo, manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca ou bochechas, dificuldade para movimentar a língua, entre outros.

9 - Catarata

As substâncias nocivas geradas pela fumaça do tabaco também aumentam o risco do desenvolvimento de doenças na região dos olhos, principalmente casos de catarata e degeneração macular, por aumentar as chances de disfunção e inflamação das células.

Sintomas: vista embaçada e perda gradual da visibilidade, principalmente à noite.

10 - Perda de memória

O tabaco pode estar associado também ao aumento do risco de desenvolver demência, visto que as substâncias podem se deslocar até a região do cérebro, ocasionando mini-AVCs, comprometendo, assim, a capacidade do órgão, gerando quadro de demências leves.

Sintomas: perda de memória.

FONTE: INCA e TUA SAÚDE

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)