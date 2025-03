Dia da Felicidade: 4 dicas práticas para estimular o sentimento e ser mais feliz

Todos já passaram pela experiência de isolamento ou por rejeitar momentos que poderiam ser prazerosos, justamente quando mais se precisa de um estímulo emocional. Deixar de ir a uma festa, cancelar um encontro, achando que não vale o esforço e, no final, acabar se sentindo ainda piores.

Mas como encontrar motivação para sair e aproveitar, especialmente quando se está deprimido, estressado ou solitário? Uma estratégia eficaz, comprovada por especialistas, é fortalecer a chamada sensibilidade à recompensa.

O que é sensibilidade à recompensa?

A busca pela felicidade funciona como um músculo: pode ser treinada e desenvolvida. Psicólogos apontam que é possível aumentar a sensibilidade às recompensas ao treinar o cérebro para perceber e saborear emoções positivas. Isso é especialmente útil para pessoas que lidam com ansiedade e depressão, condições que podem dificultar a experiência do prazer.

Pesquisas demonstram que aumentar emoções positivas pode ser mais eficaz para melhorar o bem-estar do que apenas reduzir sintomas negativos. Um estudo de 2023, codirigido pela psicóloga Alicia Meuret, da Universidade Metodista do Sul, mostrou que pessoas que participaram de uma terapia focada na promoção da alegria tiveram uma melhora maior do que aquelas cuja terapia focava na redução de emoções negativas.

Agora que entendemos a importância de cultivar emoções positivas, veja quatro atitudes práticas para estimular a felicidade no dia a dia:

1. Aprenda a ser sensível às recompensas

Para fortalecer sua sensibilidade à recompensa, experimente planejar e registrar momentos felizes. Escolha uma atividade por dia que lhe traga prazer ou sensação de realização. Pode ser algo simples, como saborear um café especial, ler um livro ou conversar com um amigo.

Depois de viver essa experiência, reflita sobre ela: feche os olhos e tente se lembrar dos detalhes sensoriais do momento. Isso ajuda a intensificar a memória positiva e aumentar sua motivação para buscar mais momentos felizes no futuro.

2. Amplie seu vocabulário emocional

Muitos de nós usamos palavras genéricas como "bom" ou "legal" para descrever momentos felizes. No entanto, a psicóloga Alicia Meuret sugere que usar termos mais específicos, como "eufórico", "sereno" ou "encantado", pode ajudar a intensificar a experiência emocional e validá-la.

3. Compartilhe seus momentos positivos

Quando perguntam sobre seu dia, você costuma destacar os desafios ou os momentos felizes? O professor Charlie Taylor, da Universidade da Califórnia em San Diego, explica que compartilhar experiências positivas com os outros pode aumentar sua própria sensação de felicidade e fortalecer seus vínculos sociais.

4. Preveja vitórias futuras

Olhar para o futuro com otimismo pode fazer diferença. Se você sente ansiedade ao ver sua agenda cheia, tente visualizar os melhores cenários para cada compromisso. Imagine-se saindo de um encontro com um amigo sentindo-se renovado ou terminando um projeto profissional com orgulho.

Dê-se permissão para sentir alegria

Para muitas pessoas, especialmente aquelas com ansiedade ou depressão, sentir felicidade pode gerar desconforto. O psicólogo Lucas LaFreniere alerta que algumas pessoas evitam se permitir sentir-se bem por medo de que algo ruim aconteça em seguida. No entanto, estar constantemente em estado de alerta pode impedir que aproveitem o momento presente.

Na prática, cultivar a felicidade envolve treino e intenção. Pequenos ajustes na forma como percebemos e vivenciamos emoções positivas podem gerar grandes mudanças no bem-estar. Como diz LaFreniere: "Às vezes, precisamos agir como pessoas felizes para realmente nos tornarmos felizes."

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)