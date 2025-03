A criatividade e a auto expressão são elementos essenciais na jornada do autoconhecimento e do bem-estar. Por meio da criatividade, o ser humano pode explorar suas emoções, ideias e experiências, descobrindo partes ocultas de si. Esse processo não apenas enriquece o entendimento pessoal, mas também atua como uma poderosa ferramenta terapêutica, promovendo equilíbrio emocional e maior qualidade de vida.

Investir em atividades artísticas e hobbies pode despertar emoções e desenvolver melhorias na qualidade de vida, ampliando o repertório emocional e fortalecendo a saúde física e mental.

A criatividade como ferramenta de autoconhecimento e bem-estar foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

Diversas são as formas de expressar a criatividade na prática. A arte é uma ferramenta importante na promoção do bem-estar, seja por meio da música, poesia, dança e muito mais. Para o artista, coreógrafo, produtor cultural e professor, Marcelo Riva, a dança tem um papel fundamental para ajudar um indivíduo a se conectar consigo mesmo e explorar novas emoções.

"Através da dança, você tem uma conexão entre a alma, o corpo e a mente, e consegue transformar seus sentimentos. Além disso, a dança é importante para quem deseja trabalhar a sua saúde mental e física. Através da dança, a pessoa cresce e evolui, investindo em uma atividade que só faz bem", destaca Marcelo Riva.

Atividades educativas

As atividades educativas são essenciais para o desenvolvimento humano. Afinal, elas estimulam sua criatividade, aprendizado e habilidades cognitivas. A estudante Ana Beatriz Coelho, de 23 anos, vem apostando em práticas educativas, como caça-palavras e sudoku, no dia a dia, com a finalidade de garantir melhorias na qualidade de vida e despertar a criatividade.

"O que me motivou a fazer caça-palavras e sudoku foi o incentivo dos meus pais, além dos benefícios que uma atividade off-line proporciona. Além de diminuir o meu tempo de tela, mantém meu cérebro ativo, ajudam a ter paciência, melhoram o meu vocabulário e auxiliam na criatividade", ressalta a estudante.

Para entender mais sobre o tema, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.