Dengue avança no Brasil e já soma mais de 1 milhão de casos em 2025

O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2025. Segundo dados atualizados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, 1.010.833 casos foram registrados entre 1º de janeiro e 16 de abril deste ano. O país contabiliza também 668 mortes confirmadas pela doença e outras 724 seguem em investigação. O coeficiente de incidência é de 475,5 casos a cada 100 mil habitantes.

Embora os números ainda estejam abaixo da pior epidemia de dengue já registrada no país — que ocorreu no ano passado — o avanço da doença acende um alerta para as autoridades de saúde. Em 2024, no mesmo período, haviam sido registrados 4.013.746 casos prováveis, com 3.809 mortes confirmadas e um coeficiente de incidência de 1.881 casos por 100 mil habitantes.

VEJA MAIS

A faixa etária mais atingida neste ano está entre 20 e 29 anos, seguida pelas faixas de 30 a 39, 40 a 49 e 50 a 59 anos. As mulheres representam 55% dos casos prováveis, enquanto os homens respondem por 45%. Entre os grupos raciais, os brancos representam 50,4% dos casos, seguidos pelos pardos (31,1%) e pretos (4,8%).

Estados com maior número de casos

O estado de São Paulo lidera o ranking com 585.902 casos prováveis, o que representa mais da metade dos registros nacionais. Em seguida estão Minas Gerais (109.685 casos), Paraná (80.285) e Goiás (46.98 casos). São Paulo mantém ainda o maior coeficiente de incidência (1.274 casos para cada 100 mil pessoas). Em seguida aparecem Acre (888), Paraná (679) e Goiás (639).