Covid, gripe, sinusite, resfriado ou dengue: veja a diferença e quais fatores podem provocar crises

Ficar com coriza, dor de cabeça e febre pode até deixar uma pessoa confusa com o diagnóstico. Isso porque são sintomas iniciais, comuns, para quem está com covid, gripe, sinusite ou mesmo a dengue. Mas antes de se preocupar é válido entender as causas de cada uma das patologias e intensificar a prevenção. Veja a diferença entre as doenças e quais fatores podem provocar crises.

Covid-19: sintomas e orientações

Atualmente, há cinco variantes do coronavírus Sars-CoV-2: alfa, beta, gama, delta e ômicron. A preocupação é que a partir da mutação novos sintomas vão surgindo. Os mais comuns são: febre ou calafrios, tosse seca, falta de ar, cansaço, dores musculares, dor de cabeça, perda de olfato e/ou paladar, dor de garganta, congestão nasal ou nariz escorrendo, náusea, vômitos e diarreia.

Para aliviar os sintomas, medicamentos de venda livre podem ser consumidos, como dipirona ou o paracetamol, descongestionantes, xaropes para controlar a tosse e até antialérgico. O recomendado é sempre seguir orientação de um especialista.

Gripe - sintomas e orientações

O vírus Influenza é o causador da gripe. Há centenas de mutação, daí a necessidade de bucas imunização – por meio das vacinas – anualmente. Os sinais e sintomas são semelhantes aos da Covid-19, mas o tempo de surgimento dos sintomas é rápida, assim como a intensidade. Em um quadro gripal o paciente pode ter tosse seca, febre, dor de cabeça, dores no corpo e mal-estar e cansaço. Em alguns casos, dor de garganta, diarreia, coriza ou congestão nasal. Para aliviar os sintomas, antitérmicos e analgésicos são boas opções, além de hidratação oral e repouso.

Resfriado - sintomas e orientações

Normalmente, em caso de resfriados o vírus mais comum é o rinovírus. A atuação do micro-organismo é atacar as vias. O período de incubação varia de 1 a 9 dias. Os sintomas são leves, em torno de quatro dias. Os sintomas são: coriza, obstrução e coceira no nariz e mais raramente tosse seca, irritação na garganta e febre baixa. Não há um tratamento específico. Para aliviar os sintomas, é recomendado antitérmicos, analgésicos, repouso e hidratação.

Dengue – sintomas e orientações

A dengue é provocada por uma infecção viral, transmitida por meio da picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti, infectado por um flavivírus. Existem quatro variações: DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4. Cada um ataca de uma forma os anticorpos humanos. Isso significa que cada pessoa pode pegar até quatro vezes a doença. Febre alta é o principal alerta, mas sem a presença de coriza, obstrução nasal ou tosse. A doença costuma durar de quatro a dez dias, mas as sequelas podem perdurar.

O diagnóstico é fechado por exame clínico e laboratorial. Já o tratamento deve ser seguido à risca, indicado por um médico. A automedicação só piora a situação.

Sinusite

A sinusite é uma inflamação aguda ou crônica, dos sinos, que são mini bolsas na face. Vírus, bactérias, poluição, choques térmicos, corpo estranho e alterações nariz podem desencadear uma crise. Normalmente uma pessoa com sinusite terá dor de cabeça, secreção espessa nasal ou posterior à garganta, tosse, alterações do olfato e febre.

O diagnóstico precisa ser feito por exame. Sejam ele, físico, por meio de endoscopia nasal e exames de imagem. Já o tratamento será a base de corticoides nasais ou orais, limpeza nasal com soro fisiológico, antibióticos ou até mesmo cirurgia.

Rinite

A rinite é uma inflamação da mucosa nasal, aguda ou crônica. Normalmente é atacada pelo contato com ácaros, inalação de cigarro ou cheiros fortes, por exemplo, e mudanças climáticas. Entre os sintomas: espirros, coceira no nariz e olhos, nariz entupido, coriza e lacrimejamento.

Para o diagnóstico exato é preciso uma história clínica, antecedentes pessoais e familiares de alergia, exame físico e exames de teste alérgicos, além de e endoscopia nasal. O tratamento pode ser feito com corticoides e antialérgicos tópicos ou orais, limpeza nasal com soro fisiológico, imunoterapia e controle ambiental.